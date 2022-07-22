中山高大貨車爆胎衝入邊坡發巨響 4人急送醫

中山高台南北上新市段今凌晨發生大貨車疑爆胎失控衝入邊坡，共造成4人受傷，經緊急送醫幸都無生命危險，至於是否超載及詳細肇事原因，國道警方釐清中。

事故發生在今天凌晨0時12分，53歲顏男開著15噸重大貨車，車上有其他3名乘客，車斗滿載塑膠籃，車上北上經過314.8公里靠近國8匝道口附近時，車子不明原因右前輪突然爆胎，車子失控衝破護欄至路旁邊坡，現場發生巨大撞擊聲響，幸運的是，車子並未翻覆。

台南市消防局獲報調派附近安定、新市、南科消防分隊將身上多處挫傷的4人救出送醫，其中1人開放性骨折傷勢較嚴重，陸續被送往麻豆新樓醫院救治，目前生命跡象穩定。