身障人士出車禍送醫 警員貼心把他的輪椅送到醫院備用

基隆市行動不便的鄭姓男子，今天坐輪椅通過源遠路地下涵洞時，與吳男子騎的機車發生碰撞倒地。救護人員到場將鄭男送醫，處理事故的警員貼心的把他的輪椅送到醫院，方便鄭出院時返家。

基隆市警三分局表示，八堵分駐所今天上午10點多接獲通報，源遠路地下涵洞有身障人士出車禍。

警員蘇嘉韻、劉品賢到場發現，40多歲吳姓男子騎機車進涵洞時，疑未適應地下道光線變化，影響視線，不慎擦撞同向涵洞內鄭男的輪椅，導致鄭男從輪椅跌落路面，手腳擦挫傷。

警方擔心發生二次交通事故，在事故路段警戒，並協助救護人員將鄭男送往不遠處的台灣礦工醫院就醫。

蘇嘉韻、劉品賢想到鄭男出院後，需要輪椅輔助回家，因此返回事故現場，由劉員徒步推輪椅推前往醫院急診室，途中蘇員騎警用機車在後方戒護，防止其他用路人追撞。