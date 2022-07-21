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身障人士出車禍送醫 警員貼心把他的輪椅送到醫院備用
基隆市行動不便的鄭姓男子，今天坐輪椅通過源遠路地下涵洞時，與吳男子騎的機車發生碰撞倒地。救護人員到場將鄭男送醫，處理事故的警員貼心的把他的輪椅送到醫院，方便鄭出院時返家。
基隆市警三分局表示，八堵分駐所今天上午10點多接獲通報，源遠路地下涵洞有身障人士出車禍。
警員蘇嘉韻、劉品賢到場發現，40多歲吳姓男子騎機車進涵洞時，疑未適應地下道光線變化，影響視線，不慎擦撞同向涵洞內鄭男的輪椅，導致鄭男從輪椅跌落路面，手腳擦挫傷。
警方擔心發生二次交通事故，在事故路段警戒，並協助救護人員將鄭男送往不遠處的台灣礦工醫院就醫。
蘇嘉韻、劉品賢想到鄭男出院後，需要輪椅輔助回家，因此返回事故現場，由劉員徒步推輪椅推前往醫院急診室，途中蘇員騎警用機車在後方戒護，防止其他用路人追撞。
基隆市警三分局提醒民眾，車子進入地下道後，光線驟變影響視線，務必放慢車速，看清前方車況，避免交通事故發生。
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