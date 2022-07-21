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女子買完便當開車上路 碰撞同向機車又波及對向2機車

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市陳姓女子買完便當，開車從路旁切入車道時與同向機車發生碰撞，機車彈到對向車道時波及對向兩輛機車。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市陳姓女子買完便當，開車從路旁切入車道時與同向機車發生碰撞，機車彈到對向車道時波及對向兩輛機車。記者邱瑞杰／翻攝

陳姓女子今天傍晚在基隆市安樂路二段，開車起步從路旁切入車道時，與洪姓男子騎的機車發生碰撞。洪男人車倒地時，機車彈到對向車道，波及對向兩輛機車。事故原因和肇事責任由警方調查中。

據了解，50多歲陳姓女子今天傍晚6點左右，把車停在安樂路旁並下車買晚餐。她帶著便當上車後，開車往左切入車道時，與在車道上20多歲洪男騎的機車發生碰撞。

陳女說，她從路旁開車起步前有打方向燈，也有從左後照鏡看到洪男的機車，距離她的車還有很長一段距離，因此起步，沒想到兩車竟會撞上。

車禍發生後，洪男的機車越過道路中央雙黃線，倒在對向車道。迎面而來蔡姓男子、呂姓女子騎的機車閃避不及，先後撞上洪男的機車，雙雙倒地。消防人員到場後，將3名受傷的騎士送醫。

基隆市陳姓女子買完便當，開車從路旁切入車道時發生車禍，先後造成3輛機車倒地，消防人員到場將傷者送醫。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市陳姓女子買完便當，開車從路旁切入車道時發生車禍，先後造成3輛機車倒地，消防人員到場將傷者送醫。記者邱瑞杰／翻攝

車道 基隆

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