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影／騎Ubike下坡失控 新莊男墜落5公尺深水溝
新北市新莊區一名黃姓男子，今天下午騎Ubike腳踏車，途中騎經青山路往新莊方向，疑因是下坡路段，男子車速過快，不慎失控跌落深約5公尺的排水溝內。警消獲報派員趕抵，用長背板、頸圈固定黃男，協助吊掛至路面，經檢視黃男手部、頭部外傷，所幸緊急送醫後沒有生命危險。
據了解，今天下午4時35分，黃姓男子（約20多歲）從桃園龜山騎乘一輛Ubike腳踏車，準備來到新北市新莊區，未料，途中騎經新莊區青山路一段往新莊方向，疑因下坡路段車速過快，整輛車不慎失控，連人帶車往前翻滾一圈，隨即整個摔飛跌落5公尺深的排水溝內。
警消獲報派員迅速趕抵，經用長背板、頸圈固定黃男，並協助吊掛至路面，經檢視黃男手部撕裂傷、頭部外傷，緊急協助包紮止血，隨即送醫急救，所幸黃男就醫後沒有生命危險，至於事故原因，則有待警方調查釐清。
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