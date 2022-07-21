影／騎Ubike下坡失控 新莊男墜落5公尺深水溝

新北市新莊區一名黃姓男子，今天下午騎Ubike腳踏車，途中騎經青山路往新莊方向，疑因是下坡路段，男子車速過快，不慎失控跌落深約5公尺的排水溝內。警消獲報派員趕抵，用長背板、頸圈固定黃男，協助吊掛至路面，經檢視黃男手部、頭部外傷，所幸緊急送醫後沒有生命危險。

據了解，今天下午4時35分，黃姓男子（約20多歲）從桃園龜山騎乘一輛Ubike腳踏車，準備來到新北市新莊區，未料，途中騎經新莊區青山路一段往新莊方向，疑因下坡路段車速過快，整輛車不慎失控，連人帶車往前翻滾一圈，隨即整個摔飛跌落5公尺深的排水溝內。