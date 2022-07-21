影／新莊重新堤外10.7公里 一車衝對向釀三車事故
新北市曹姓男子今天下午開車行經新莊區重新堤外道路10.7公里處，先自撞分隔島，旋即失控往對向車道衝去，當場撞上路經兩車，造成現場車道一度回堵，直到晚上6時許才恢復順向通車。由於肇事駕駛沒有酒駕，事故原因有待調查釐清。
據了解，曹姓男子（21歲）今天下午4時27分左右，駕駛一輛汽車，行經新北市新莊區重新堤外道路10.7公里處（往樹林方向），因不明因素，車身先自撞分隔島，旋即往對向車道衝去，當場撞上由史男（39歲）、周男（52歲）所駕駛的另兩輛汽車。
強大撞擊力3車嚴重毀損，造成周男腿部輕微擦傷（無需送醫）、史男頭頸椎挫傷，緊急協助史男送醫急救，所幸沒有生命危險。事故現場車流一度回堵嚴重，直到晚上6時許才恢復順向通行。事後警方對肇事駕駛酒測，皆無酒精反應，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查後釐清。
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