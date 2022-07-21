聽新聞
test
0:00 / 0:00
北市機車騎士搶進待轉區 慘遭後方法拉利連人帶車撞飛
杜姓男子日前騎乘機車行經台北市一處路口準備靠右往左待轉，進入待轉區時卻遭後方一輛法拉利跑車撞飛，導致全身多處擦挫傷，警方到場後協助杜男就醫，確認肇事雙方酒測值為0，初判主因杜男不顧號誌搶快待轉才釀禍，確切肇因仍待釐清。
警方調查，35歲杜男7月17日騎乘機車行經台北市市民大道四段、復興南路口，騎進橫向道路待轉區不久，就遭後方法拉利跑車撞上，杜重摔在地，全身多處擦挫傷，機車被撞飛遠處，法拉利車頭也毀損，45黃姓男子則未受傷。
員警介入後對2人進行酒測，確認2人酒測值為0，據相關監視器畫面顯示，杜男進入路口前，同向人行號誌已轉紅燈，等到杜男進入待轉區，與法拉利同向車輛皆緩慢起步，初判杜男是眼看號誌轉為紅燈，仍搶快進入待轉區，而黃男駕駛法拉利，一見號誌轉綠即踩油門，當場撞上待轉區內的杜男。
警方表示，確切肇事過程及原因仍有待釐清，呼籲用路人務必遵守交通規則，勿因搶快或疏忽而發生事故。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言