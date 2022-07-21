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北市機車騎士搶進待轉區 慘遭後方法拉利連人帶車撞飛

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

杜姓男子日前騎乘機車行經台北市一處路口準備靠右往左待轉，進入待轉區時卻遭後方一輛法拉利跑車撞飛，導致全身多處擦挫傷，警方到場後協助杜男就醫，確認肇事雙方酒測值為0，初判主因杜男不顧號誌搶快待轉才釀禍，確切肇因仍待釐清。

警方調查，35歲杜男7月17日騎乘機車行經台北市市民大道四段、復興南路口，騎進橫向道路待轉區不久，就遭後方法拉利跑車撞上，杜重摔在地，全身多處擦挫傷，機車被撞飛遠處，法拉利車頭也毀損，45黃姓男子則未受傷。

員警介入後對2人進行酒測，確認2人酒測值為0，據相關監視器畫面顯示，杜男進入路口前，同向人行號誌已轉紅燈，等到杜男進入待轉區，與法拉利同向車輛皆緩慢起步，初判杜男是眼看號誌轉為紅燈，仍搶快進入待轉區，而黃男駕駛法拉利，一見號誌轉綠即踩油門，當場撞上待轉區內的杜男。

警方表示，確切肇事過程及原因仍有待釐清，呼籲用路人務必遵守交通規則，勿因搶快或疏忽而發生事故。

杜男連人帶車遭後方車輛撞飛。記者李隆揆／翻攝
杜男連人帶車遭後方車輛撞飛。記者李隆揆／翻攝

法拉利 北市 車禍

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