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苗栗坤輿掩埋場爆流血衝突 民進黨譴責暴力勿護航

中央社／ 台北21日電

苗栗縣坤輿掩埋場業者今天凌晨突襲欲載廢棄物進場，與抗爭民眾爆發流血衝突。民進黨對此表達強烈譴責，並要求苗栗縣長徐耀昌應負起責任，徹查暴力事件，並且勿再護航廠商。

針對苗栗坤輿掩埋場業者企圖違法進行全量試運轉，於今天凌晨與自救會成員爆發流血衝突一事，民進黨發言人周江杰下午表示，暴力絕非解決問題的方法，黑衣人毆打學生、民眾和民意代表，造成多人送醫，甚至有民眾被打得頭破血流，而苗栗縣政府不僅未善盡保護居民的責任，其更放任衝突的發生，眼睜睜看著居民受到暴力對待，引發社會譁然與憤概。

周江杰說，針對這起黑衣人暴力事件，要求苗栗縣政府說清楚，是否違法袒護廠商？之後是否會繼續徹查？也請苗栗縣政府請給人民一個交代！為何警方只把盾牌面對赤手空拳的民眾，卻放任黑衣人對居民暴力、拳打腳踢。

民進黨 徐耀昌

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