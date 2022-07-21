台南6月大女嬰遭施虐 檢方聲押生母同居男友

台南佳里昨天傳出6個月大女嬰疑遭母親同居施姓男友施虐，造成顱內出血且身上有多處傷勢，市府社會局及警方調查發現，鎖定同居施男涉案，但他否認施虐，經檢察官二度訊問後，認施男涉犯殺人未遂罪嫌重大，且有逃亡及湮滅事證之虞，向台南地院聲請羈押禁見。

據調查，從事服務業的28歲梁女與已分手的杜姓男友生下該女嬰後分手，梁女帶著女嬰投靠施姓男子，梁女前往上班時，就將女嬰交施男照顧。

昨天凌晨由於女嬰翻白眼，情況不尋常，梁女跟施男載女嬰到醫院急診，醫師發現身上頭皮等顱部有多處新舊擦傷痕且意識模糊，懷疑遭施虐，通報台南市府社會局介入調查。而女嬰經急救後甦醒目前生命穩定。

社會局指出，女嬰身上有多處新舊傷勢，顯遭受不當對待且有延遲就醫事實，已主動啟動進入兒少保護醫療整合中心進行評估，並彙整案情資料報請地檢署偵辦，也將依兒少權法第112條提出獨立告訴，以維護女嬰權益，後續將追蹤女嬰傷勢狀況及出院期程。