快訊

川普一家出席前妻喪禮 罕露面么兒「200公分身高」引注目

北捷又發生異常！文湖線下班時間「突停駛」 百位旅客被迫下車

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南6月大女嬰遭施虐 檢方聲押生母同居男友

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南佳里昨天傳出6個月大女嬰疑遭母親同居施姓男友施虐，造成顱內出血且身上有多處傷勢，市府社會局及警方調查發現，鎖定同居施男涉案，但他否認施虐，經檢察官二度訊問後，認施男涉犯殺人未遂罪嫌重大，且有逃亡及湮滅事證之虞，向台南地院聲請羈押禁見。

據調查，從事服務業的28歲梁女與已分手的杜姓男友生下該女嬰後分手，梁女帶著女嬰投靠施姓男子，梁女前往上班時，就將女嬰交施男照顧。

昨天凌晨由於女嬰翻白眼，情況不尋常，梁女跟施男載女嬰到醫院急診，醫師發現身上頭皮等顱部有多處新舊擦傷痕且意識模糊，懷疑遭施虐，通報台南市府社會局介入調查。而女嬰經急救後甦醒目前生命穩定。

社會局指出，女嬰身上有多處新舊傷勢，顯遭受不當對待且有延遲就醫事實，已主動啟動進入兒少保護醫療整合中心進行評估，並彙整案情資料報請地檢署偵辦，也將依兒少權法第112條提出獨立告訴，以維護女嬰權益，後續將追蹤女嬰傷勢狀況及出院期程。

檢警調查後，將施男列為被告，檢察官今天下午對他二度訊問，認他涉犯殺人未遂罪嫌重大，且有逃亡及湮滅事證之虞，聲請羈押禁見。

台南佳里昨天傳出6個月大女嬰疑遭母親同居施姓男友施虐，檢官官今天下午二度訊問，認他涉犯殺人未遂罪嫌重大且有逃亡及湮滅事證之虞，聲押禁見。圖／本報資料照
台南佳里昨天傳出6個月大女嬰疑遭母親同居施姓男友施虐，檢官官今天下午二度訊問，認他涉犯殺人未遂罪嫌重大且有逃亡及湮滅事證之虞，聲押禁見。圖／本報資料照

台南 檢察官

延伸閱讀

七旬台大名醫外遇藥廠女業務 妻獲賠金遭二審砍剩150萬

相關新聞

北市機車騎士搶進待轉區 慘遭後方法拉利連人帶車撞飛

杜姓男子日前騎乘機車行經台北市一處路口準備靠右往左待轉，進入待轉區時卻遭後方一輛法拉利跑車撞飛，導致全身多處擦挫傷，警方...

坤輿案衝突2名現行犯 苗檢依妨害公務、傷害罪嫌交保

苗栗縣造橋鄉坤輿事業廢棄物掩埋場今天凌晨自救會抗爭衝突，警方現場逮捕坤輿2名現行犯，檢察官訊問後，依傷害、妨害公務罪嫌，...

譴責苗栗黑衣人暴力事件 民進黨：請縣府勿再護航

苗栗坤輿掩埋場業者企圖違法進行全量試運轉，在今天凌晨與自救會成員爆發流血衝突。民進黨發言人周江杰表示，暴力絕非解決問題的...

台南6月大女嬰遭施虐 檢方聲押生母同居男友

台南佳里昨天傳出6個月大女嬰疑遭母親同居施姓男友施虐，造成顱內出血且身上有多處傷勢，市府社會局及警方調查發現，鎖定同居施...

台東戒茂斯山搜救失聯背工 1救難隊員滑落溪谷受傷送醫

台東縣消防局與民間6個救難團體持續在戒茂斯山搜救失蹤的林姓背工，今天下午1搜救隊員不慎滑落5公尺溪谷，造成頭部3公分撕裂...

2便衣警至桃園大樓查案 未表明身分遭疑辦案程序不合理

桃園中壢青埔一處大樓17日深夜遭2名不明男子從1樓車道入口闖入，不過2人行跡詭異，遭住戶遇見未表明警察身分後就離開，讓社...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。