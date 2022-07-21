台東戒茂斯山搜救失聯背工 1救難隊員滑落溪谷受傷送醫

台東縣消防局與民間6個救難團體持續在戒茂斯山搜救失蹤的林姓背工，今天下午1搜救隊員不慎滑落5公尺溪谷，造成頭部3公分撕裂傷，所幸無大礙，送往關山慈濟醫院治療。

消防局關山大隊表示，今天搜救任務進入第6天，已派遣8梯次搜救人員，超過30人次，執行山域搜救工作，搜索範圍包括戒茂斯入山口至新武呂溪紮營點，並沿戒茂斯山陵線兩側延伸。

搜救隊伍研判林員應該會積極找水源，因此今天擴大搜救溪谷，未料，過程中1搜救隊員不慎滑落5公尺溪谷，造成頭部3公分撕裂傷，身體多處擦傷，所幸沒有大礙。

同梯隊人員先行簡單包紮後，先暫停搜尋將人員送到登山口後，交由救護車送下山至關山慈濟醫院就醫。關山大隊表示，發生事故環境，為高山陡峭地形，且樹林密布，使搜救難度提升及複雜。