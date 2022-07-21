2便衣警至桃園大樓查案 未表明身分遭疑辦案程序不合理

桃園中壢青埔一處大樓17日深夜遭2名不明男子從1樓車道入口闖入，不過2人行跡詭異，遭住戶遇見未表明警察身分後就離開，讓社區主委、保全隔日向警方報案才知悉2人為台北市警大安分局偵查隊員警前往查案；桃園市議員黃崇真表示，警方辦案絕對支持，但若出現擾民舉動，須檢視辦案程序是否合宜。

社區委員會指出，根據目擊住戶反應，17日當天深夜2名男子進入社區地下室時，並沒有通知社區保全人員，直到隔日18日凌晨1時30分許，有住戶到地下室B3，整理自已車後廂物品，親眼看到2人四處巡視，2名黑衣男子行徑讓他嚇得半死，趕緊向社區晚班保全人員反應。

不過2人遭詢問身分卻未表明是警察，當下也未亮出搜索票、拘票等便離去；18日上午社區主委前往中壢警分局青埔派出所辦案才知道，昨夜2人為台北市大安警分局偵查隊員警南下辦案，不過住戶仍希望得到交代，因此19日警方又再受理報案，給予住戶交代。

台北警大安分局表示，當天有持檢察官開的搜索票查案，去看嫌疑人是否在那棟大樓。