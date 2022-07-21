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彰化福興鄉空地火警 易燃塑膠物助長濃煙竄起

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化縣福興鄉新生路一處存放資源回收物的空地下午2點多發生火災，因火勢延燒到旁邊一處民宅，加上濃煙猛烈，消防局據報派出7個分隊消防員趕往搶救，幸好房屋為空屋，沒有人受困，消防人員目前進行殘火處理。

彰化縣消防局下午接獲通報，福興鄉新生路一處民宅空地堆積的大量塑膠物品突然起火，由於在虎外燃燒，又是易燃物聚集，火勢一發不可收拾，濃煙密布讓附近居民看了相當驚慌，甚至遠在數公里外的鹿港鎮都能看到巨大濃煙竄起，火勢還一度延燒到附近民宅。

消防局派出彰化、鹿港、福興等7個消防分隊共13名消防人員趕往現場搶救，消防人員到部署水線灌救，消防局指出，火勢目前大致撲滅，勝下殘火處理，詳細起火原因待調查。

彰化縣福興鄉新生路一處存放資源回收物的空地下午2點多發生火災，濃煙猛烈。記者林敬家／翻攝
彰化縣福興鄉新生路一處存放資源回收物的空地下午2點多發生火災，濃煙猛烈。記者林敬家／翻攝

鹿港 消防員

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