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詐騙車手遭5縣市通緝 四處躲藏仍難逃法網

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮1名年約31歲的張姓男子，去年被不法詐騙集團吸收，淪為提款車手，被5個縣市司法機關發布詐欺通緝，吉安警分局光華派出所在18日晚間根據情資，掌握男子落腳處，前往吉安鄉1處民宅，順利將他逮捕歸案。

警方表示，張姓男子家住花蓮，因貪圖不法利益，成為詐騙集團成員，擔任車手，犯行遍及全國多個縣市；張男不但幫助詐騙集團提取被害人款項，更提供自身銀行帳戶、提款卡等物品偽冒人頭帳戶，涉案後男子不敢回家，四處躲藏，不過終究難逃法網，被警方查獲移送偵辦。

光華派出所長高郡偉表示，7月18日依據情資，前往南海四街逮捕張姓通緝犯，經查他涉及多起詐欺案件，逃亡藏匿，今年4月起，分別被花蓮、桃園、台中、新北、士林等司法機關發布通緝，依法遞解歸案。

警方抓到人時，張男自知將被關一臉愁容，年紀輕輕卻身背多案，令人看了直搖頭。現值暑假青春專案期間，警呼籲青少年切勿貪圖高薪，誤入陷阱從事詐騙車手，如有相關疑慮可撥打165或110專線。

張男為詐騙集團車手，遭5個縣市司法機關通緝，被警方逮捕。圖／警方提供
張男為詐騙集團車手，遭5個縣市司法機關通緝，被警方逮捕。圖／警方提供
詐騙集團車手張男四處躲藏仍被警方抓到，難逃法網。圖／警方提供
詐騙集團車手張男四處躲藏仍被警方抓到，難逃法網。圖／警方提供

詐騙集團 車手 通緝

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