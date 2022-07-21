詐騙車手遭5縣市通緝 四處躲藏仍難逃法網
花蓮1名年約31歲的張姓男子，去年被不法詐騙集團吸收，淪為提款車手，被5個縣市司法機關發布詐欺通緝，吉安警分局光華派出所在18日晚間根據情資，掌握男子落腳處，前往吉安鄉1處民宅，順利將他逮捕歸案。
警方表示，張姓男子家住花蓮，因貪圖不法利益，成為詐騙集團成員，擔任車手，犯行遍及全國多個縣市；張男不但幫助詐騙集團提取被害人款項，更提供自身銀行帳戶、提款卡等物品偽冒人頭帳戶，涉案後男子不敢回家，四處躲藏，不過終究難逃法網，被警方查獲移送偵辦。
光華派出所長高郡偉表示，7月18日依據情資，前往南海四街逮捕張姓通緝犯，經查他涉及多起詐欺案件，逃亡藏匿，今年4月起，分別被花蓮、桃園、台中、新北、士林等司法機關發布通緝，依法遞解歸案。
警方抓到人時，張男自知將被關一臉愁容，年紀輕輕卻身背多案，令人看了直搖頭。現值暑假青春專案期間，警呼籲青少年切勿貪圖高薪，誤入陷阱從事詐騙車手，如有相關疑慮可撥打165或110專線。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言