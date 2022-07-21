蓮池潭風帆船翻覆2死 男童助浮衣曝光、確認「落水窒息死亡」

高雄蓮池潭昨發生風帆翻覆意外，造成9歲王姓學童和60歲的蔡姓教練不幸溺斃；檢方今會同法醫相驗，確認男童因落水窒息死亡，教練死因待查，另公布男童事故當時身穿的助浮衣，將持續追查事故原因。

警方調查，就讀國小3年級的9歲王姓男童放暑假，由家長載到蓮池潭舊城國小碼頭，和擁有30多年的帆船經驗、同時也是中華民國帆船協會國家級教練的蔡姓男子（60歲）學習風帆。

昨天下午一點半，蔡男帶王童登船駕駛「雷射型帆船」，未料，1小時後在蓮池潭北極亭水域發生翻船意外，10多分鐘後約在左營孔廟岸邊施作堤岸的工人報案，指岸邊水域有人載浮載沉。

消防隊獲報出動救援，先以船艇救起已無生命跡象的王童，經送醫急救不治。蔡男遺體則在今天清晨5時53分許尋獲。

橋頭地檢署由主任檢察官顏郁山、外勤檢察官蔡婷潔上午先是會同專案小組前往蓮池潭意外現場勘驗，接著前往高雄市立殯儀館相驗，確認王姓男童落水窒息死亡，另蔡姓男教練部分則須待檢體鑑定，後續也會持續釐清事故原因。