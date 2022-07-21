國家級風帆教練溺斃蓮池潭 好友研判他為救孩子賠了命

高雄蓮池潭昨發生風帆翻覆意外，造成9歲王姓學童和60歲的蔡姓教練不幸溺斃；蔡男生前好友、台灣遊艇帆船協會理事長陳柏叡獲悉噩耗，難以置信地在臉書發文感嘆：「老旦跌落戲棚下」；陳受訪回應指，「難過到不知說什麼」，他研判「老蔡為救孩子賠了命」。

對於蔡姓教練昨教導9歲男童風帆，不幸雙雙在蓮池潭溺斃，身為蔡男生前好友的台灣遊艇帆船協會理事長陳柏叡昨第一時間也在臉書發文指出，「這是什麼？！蓮池潭ㄟ．．，61歲蔡姓教練？ 別嚇我。已經確定是老蔡，我打他電話，派出所接的」。

陳柏叡在文末也感嘆「唉～老旦跌落戲棚下，當下到底是什麼狀況，可以讓你這老教練失手？陳柏叡在接受本報記者採訪時表示，蔡姓教練在風帆界是一個老教練，個性有一些特立德行的地方，但是站在正義的一方。

陳柏叡說，今天他也看到當時意外發生的影片，他研判事情發生當下的第一時間，老蔡想要救學生，不但沒成功，連自己的命也都賠上；陳表示，根據他對老蔡的了解，外界說他可能有喝酒或吃藥，但他敢保證肯定最後驗不出什麼東西。

陳柏叡並指出，老蔡在風帆界打滾多年，他已經走入扶輪做公益、開發大型帆船活動作傳承，但老蔡是老教練，卻還在第一線教學生，全國沒幾個人可做到。