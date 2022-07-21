天氣熱到爆 嘉市2騎士疑熱暈自摔送醫

近來天氣熱到爆，嘉義市昨天中午最高溫甚至飆到攝氏35.7度，嘉義市消防局先後協助2名疑似因熱傷害騎士，突然自撞、路倒，幸經路過民眾發現撥打119，由救護人員協助就醫。

嘉義市氣象站表示，嘉義市區昨天白天氣溫幾乎都在攝氏30度以上，尤其中午12時到下午2時期間都在攝氏34度～35度，最高氣溫出現在下午1時54分，氣溫飇到攝氏35.7度。

昨天中午12時3分有名69歲機車男騎士行經忠孝路阿里山鐵道附近，因自撞路旁等待救援，路過遊客見狀為傷者撐傘包紮止血，消防救護人員到場後給予清洗傷口、止血包紮送往醫院救治；傷者表示，在外用餐後騎車要返家，突然身體不適而自摔，救護人員懷疑在炎陽底下曝曬太久造成身體不適，騎機車重心不穩自摔受傷。

下午1時54分市消防局接獲報案世賢路二段與大同路口發生事故，德安分隊救護車前往救護，現場有輛腳踏車停放在路邊，有名年約60歲腳踏車男騎士倒臥在人行道上，旁邊還灑落大量零錢硬幣，救護人員對傷者進行檢傷，傷者意識清楚。

男子表示，欲騎車返家，未料一時精神不濟摔倒在人行道，幸好有3名熱心路人見狀立即幫忙報案，救護人員協助傷者送醫詳細檢查。