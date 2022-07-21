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女子獨攀馬比衫山摔落深谷腰椎傷 花蓮消防空勤救下山

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
28歲陳姓女子獨攀南湖大山過程不慎摔落深谷，疑似腰椎受傷動彈不得，花蓮消防局、空勤今天聯手將她救下山送醫。圖／空勤總隊花蓮駐地提供
28歲陳姓女子獨攀南湖大山過程不慎摔落深谷，疑似腰椎受傷動彈不得，花蓮消防局、空勤今天聯手將她救下山送醫。圖／空勤總隊花蓮駐地提供

一名家住新北的28歲陳姓女山友獨自攀登馬比衫山，入山第二天行經陶塞山屋附近，不慎摔落深谷，幸好附近有其他山友看見，將她救起，陳女意識清楚，但腰椎受傷無法動彈。花蓮縣消防局請求空勤總隊出動黑鷹直升機協助，今天將她救下山，送醫治療。

消防局昨天接獲山友通報，指在陶塞山屋附近，看到一名女山友摔落200公尺深谷，現場兩名山友熱心救援，將女子拉上來，女山友意識清醒但是疑似受傷無法動彈，現場有2名協作員陪同，希望消防局派人救援。

花蓮縣消防局第一大隊大隊長朱哲民說，今天上午派出6名救難人員，清晨7時時搭乘空勤直升機，飛抵南湖東峰上圈谷降落，再走2小時，接觸到陳姓女傷患。救難人員為她檢傷，初判是摔落時腰椎嚴重受傷，才無法動彈，經處置固定後，將她移到適合吊掛處，由黑鷹直升機協助吊掛。

空勤總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊黑鷹直升機今天上午11時15分起飛，11時30分抵達目標區，發現目標後，隨即實施高、低空偵查，協助吊掛傷者，中午12時5分飛到花蓮德興棒球場，將傷者交由救護車接駁，送醫治療。

28歲陳姓女子獨攀南湖大山過程不慎摔落深谷，疑似腰椎受傷動彈不得，花蓮消防局、空勤今天聯手將她救下山送醫。圖／空勤總隊花蓮駐地提供
28歲陳姓女子獨攀南湖大山過程不慎摔落深谷，疑似腰椎受傷動彈不得，花蓮消防局、空勤今天聯手將她救下山送醫。圖／空勤總隊花蓮駐地提供
花蓮縣消防局派出6名救難人員救援，接觸到傷者後，予以處置固定，再協助吊掛下山。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮縣消防局派出6名救難人員救援，接觸到傷者後，予以處置固定，再協助吊掛下山。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮縣消防局派出6名救難人員，趕到現場救援。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮縣消防局派出6名救難人員，趕到現場救援。圖／花蓮縣消防局提供

黑鷹直升機 山友 花蓮

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