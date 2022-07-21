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高中生歡唱慶all pass 驚見警察衝進包廂嚇呆

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化鹿港鎮一群高中職青少年日前到KTV歡唱，慶祝學年總成績低空飛過，不用補考，卻突然有大批警力前來臨檢，嚇得頻問發生什麼事，經警方解釋正執行保護兒少專案勤務，學生熱情立即配合警方進行宣導，並拍下宣導照片，直呼「真是個難忘的夜晚！」

經了解，這群正在包廂嘶吼高歌的青少年平時在校成績不甚理想，在接到學校考試成績通知單後，慶幸自己能順利通過不用留級及補考而興奮不已，相約歡唱放鬆心情，豈料見大批臨檢警力，感到錯愕與緊張，四下張望以為發生什麼事情，深怕被家人挨罵擔心，了解事情原委隨後也配合警方拿著宣導看板拍照，並完整聽完相關防範犯罪宣導。

鹿港分局長郭志豪表示，現在適逢暑期青春專案期間，加上年底五合一選舉到來，警方除加強淨化轄內治安，不容許不法份子破壞安寧秩序的行為發生外，會持續進行各項臨檢掃蕩，業者也必需善盡管理及通報的責任，店內絕對不容許有販毒、槍擊或圍事、酒客尋仇打架滋事，發現有衝突狀況應立即向警方報案。

鹿港分局在暑假期間到KTV執行保護兒少專案勤務。圖／警方提供
鹿港分局在暑假期間到KTV執行保護兒少專案勤務。圖／警方提供
鹿港分局在暑假期間到KTV執行保護兒少專案勤務，青少年驚見警察也配合宣導。圖／警方提供
鹿港分局在暑假期間到KTV執行保護兒少專案勤務，青少年驚見警察也配合宣導。圖／警方提供
鹿港分局在暑假期間到KTV執行保護兒少專案勤務。圖／警方提供
鹿港分局在暑假期間到KTV執行保護兒少專案勤務。圖／警方提供

臨檢 鹿港

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