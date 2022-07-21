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2歲男童樂園戲水指頭遭夾斷 母發文求助目擊者提供線索

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導

炎炎夏日帶小朋友戲水消暑，沒想到卻發生斷指意外。桃園一名媽媽彭小姐昨天（20日）帶著2歲多兒子到新竹小叮噹科學主題樂園玩水，兒子疑似遭其他小朋友用幫浦夾斷右手無名指指頭，事發後當事人卻跑掉了，彭小姐透過臉書發文求助，懇請在事發現場的民眾能提供拍照或錄影等線索。

彭小姐表示，昨天中午12點到下午2點30之間，兒子在親子戲水區和其他小朋友玩水，她和先生在旁休息等候，突然聽見兒子嚎啕大哭，發現兒子右手無名指的末節指頭 ，疑似被其他小朋友用幫浦夾斷，現場有家長幫忙找手指，所幸最終尋獲手指，第一時間緊急呼叫救護車並報警處理。

新竹縣政府消防局表示，消防救護人員第一時間趕赴現場，受傷男童無名指滲血，家長則提供尋獲的手指肉塊一併送醫搶救。

中國醫藥大學新竹附設醫院骨科陳冠融醫師指出，男童送醫時遠端指節截斷大約0.5公分長度，傷及骨頭最遠端、裂穿甲床。因為斷肢太遠端，無法用顯微手術縫合，直接從斷肢傷口縫合並作甲床重建，但指頭是否能完全癒合成功、活化，還需要一個月時間觀察。

彭小姐表示，兒子案發當時著白色三角內褲，身高約100-120公分。有目擊者告知，事發當時疑有3名孩子在場，對方家長似乎知情，但卻未上前關心及離開，期盼當事者家長及目擊者能主動聯絡，以釐清案情。

小叮噹科學主題樂園表示，該項戲水設施已20多年，過去未有類似意外事件發生，設施上載明供一個人操作使用等安全規範；意外發生後，園方已圍起三角錐，暫停設施並進行檢測，以確保安全。

小叮噹科學主題樂園表示，該項戲水設施已20多年，過去未有類似意外事件發生，設施上載明供一個人操作使用等安全規範。記者王淑君／翻攝
小叮噹科學主題樂園表示，該項戲水設施已20多年，過去未有類似意外事件發生，設施上載明供一個人操作使用等安全規範。記者王淑君／翻攝
桃園一名媽媽彭小姐20日帶著2歲多兒子到新竹小叮噹科學主題樂園玩水，兒子疑似遭其他小朋友用幫浦夾斷右手無名指指頭。記者王淑君／翻攝
桃園一名媽媽彭小姐20日帶著2歲多兒子到新竹小叮噹科學主題樂園玩水，兒子疑似遭其他小朋友用幫浦夾斷右手無名指指頭。記者王淑君／翻攝
意外發生後，園方已圍起三角錐，暫停設施並進行檢測，以確保安全。記者王淑君／翻攝
意外發生後，園方已圍起三角錐，暫停設施並進行檢測，以確保安全。記者王淑君／翻攝

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