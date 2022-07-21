男子獨赴黃金峽谷溯溪失聯 花蓮消防人員持續搜尋

台東一名王姓男子獨自到花蓮三棧南溪溯溪，原訂昨晚返回花蓮市，家屬聯絡不上直衝三棧南溪尋人，在入口處發現王男車輛但車上無人，通報求救。花蓮消防局今天一早派出3梯次12人沿溪搜尋，至中午前仍未找到人，有目擊者稱昨天看到王男在溪畔獨行，救難人員依此說法縮小範圍持續搜救。

花蓮縣消防局昨晚近10時接獲家屬報案，指王姓男子前天向家人表示要獨自到三棧南溪支流黃金峽谷溯溪，預計昨天返回花蓮市。因家人一直聯絡不上，相當心急，從台東趕到三棧南溪入口，發現王男的銀灰色廂型車，但不見人影。

消防局第一大隊大隊長朱哲民說，今晨5時起陸續派出3梯次共12人沿溪搜尋，但還沒有找到人。救難人員在搜救過程中，遇到兩名前往探勘路線的溯溪教練，表示19日曾在距離入口處約2、3小時路程附近溪畔，望見對岸有一人獨自往回走，疑似就是王姓男子，目前正根據提供資訊縮小搜索範圍。