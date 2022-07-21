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蓮池潭風帆翻覆釀2死…專家反覆看影片 落水關鍵原因曝

聯合報／ 記者張議晨石秀華／高雄即時報導

高雄蓮池潭昨發生風帆翻覆意外，9歲王姓男童和蔡姓校練不幸溺斃，今兩人落水翻覆的影像也曝光，廖姓資深風帆教練反覆觀看翻覆當時影片，推斷兩人當時碰到「順風意外換舷」機率很高，可能是遭急速迴旋的桅桿打到落水，才造成憾事。

警方調查，昨天下午1點30分許，蔡男帶王童登船駕駛「雷射型帆船」，未料，1小時後在蓮池潭北極亭水域發生翻船意外，10多分鐘後，王童率先被附近施工的工人發現，距離翻船點約500公尺，救起時無呼吸心跳，送醫不治。

至於落水的蔡姓教練，今凌晨5時53分許，在蓮池潭東南方、水域運動中心左前方被搜救人員發現，打撈上岸後，家屬指認就是失聯的蔡姓教練。

今早兩人落水前操帆的影片曝光，監視器也拍到兩人落水瞬間。廖姓資深帆船教練反覆觀看該段影片，發現風帆疑似在翻覆前，劇烈從5點鐘方向從船尾迴旋至9點中方向，坐在船尾位置操作的兩人，疑被與桅杆垂直的「BOOＭ桿」擊中，雙雙落水。

廖姓教練解釋，帆船靠風帆吃風前進，風帆劇烈轉變方向只有零點幾秒的時間，他根據影片風帆轉動速度跟角度，推測兩人可能行進間，可能遇到風或是船的方向突然改變，剛好達到風帆轉向的臨界點，瞬間「順風意外換舷」，才將兩人擊落水中。

檢警今天上午進行死者遺體相驗，雙方家屬都到場，橋頭地檢署主任檢察官顏郁山在相驗完2名死者後表示，2人死者身上均無明顯外傷，只有急救的傷痕。

針對2名死者落水前是否有穿救生衣，顏郁山證實，小朋友（死亡的男童）有穿輕便型的運動救生衣，可能因比較好活動、小件較貼身，但蔡姓教練則未穿救生衣。此外，當下2人是否遭船桿擊暈落水溺斃，顏說，2人無明顯外傷，確切死因外觀尚無法研判，和法醫研究後，會再對外說明。

蔡姓教練有30多年帆船經驗，他的臉書滿滿都是教練經驗，為中華民國帆船協會國家級教練，層擔任全運會高雄市帆船代表隊男子組的帶隊教練，目前在國小、大學擔任指導教練，訓練帆船好手。

廖姓教練表示，簡易型帆船即便翻船也至於沉沒，為了操作方便，船員穿著簡便救生衣很常見，只要具備輕微浮力，就算落水仍有機會上浮，再靠近翻覆的船身待援即可。蓮池潭不是開放水域，風浪、潮汐影響不大，但嚴格來說，在平靜水域也應穿著救生衣或助浮衣，最起碼落水還能上浮。

蔡姓教練今早尋獲遺體。圖／讀者提供
蔡姓教練今早尋獲遺體。圖／讀者提供
王姓男童、蔡姓教練、翻覆位置相對圖。高雄市消防局提供
王姓男童、蔡姓教練、翻覆位置相對圖。高雄市消防局提供
風帆翻覆瞬間，王姓男童、蔡姓教練疑遭風帆擊落，雙雙落水。圖／讀者提供
風帆翻覆瞬間，王姓男童、蔡姓教練疑遭風帆擊落，雙雙落水。圖／讀者提供
風帆翻覆後擱淺在蓮池潭淺灘。記者張議晨／攝影
風帆翻覆後擱淺在蓮池潭淺灘。記者張議晨／攝影

溺水

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