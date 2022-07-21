慣竊鎖定北車周遭偷手機 警分局旁超商遭認出被逮

台北市一名董姓男子在台北車站附近犯下多起竊案，沒想到董男大膽，竟然還敢出現在中正一分局周邊，被眼尖的中正一員警發現逮捕；董男落網後說出「以為最危險的地方，就是最安全的地方」，警詢後移送法辦。

警方表示，中正一分局忠孝西路派出所近來接獲數起民眾手機遭竊案，警方獲報後隨即調閱周邊監視器影像，迅速鎖定作案竊嫌董男。日前台北車站內某飲料店店員羅姓女子手機也遭竊，警方調閱監視器追查，再次鎖定董男順手牽羊。

因董男犯案累累，員警早已掌握董男特徵，當員警在派出所旁超商巡簽時，眼尖認出董男身影，上前盤查。

董男供稱，原以為最危險地方就是最安全的地方，沒想到還是被抓。他是因缺錢花用才會偷竊，竊得的手機也都已變賣成現金花用殆盡。警詢後依竊盜罪函送台北地檢署偵辦。