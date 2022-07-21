坤輿流血衝突 警政署責令苗栗縣警局嚴正執法

投資詐騙案層出不窮！「本土劇女神」連靜雯去年遇到網路愛情詐騙，外傳被騙3000萬元投資泰達幣；廣達集團創辦人林百里的妻子何莎也被閨蜜詐騙5000萬元，投資年息高達8.4%的境外基金。

2022-07-21 11:38