坤輿流血衝突 警政署責令苗栗縣警局嚴正執法
苗栗縣造橋鄉坤輿事業廢棄物掩埋場全量試運轉，今天凌晨爆發自救會抗爭衝突， 造成8人受傷，縣長選舉各方人馬到場或聲明，一致聲援自救會，也譴責暴力。
警政署今天指出，苗栗縣坤輿科技事業廢棄物掩埋場公司今天要進行試運轉，與反對設置掩埋場民眾發生衝突，目前警政署已責令苗栗縣警察局嚴正執法，絕不寬容暴力。
警政署表示，針對這次事件，警政署事前已依據苗栗縣警察局申請，調派警力支援，全力維護現場秩序；目前發生零星衝突，造成部分民眾及員警受傷，警方除呼籲雙方冷靜外，也指示苗栗縣警察局積極維序蒐證，嚴正執法，絕不容許再有任何違法行為。
另外警政署責令苗栗縣警察局，立即調閱影像究辦，決不寬貸，並嚴懲暴力行為，追究坤輿及保全公司責任，及追查保全公司人員是否具有合法資格。
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