前年載36偷渡客搶灘墾丁陷恐慌 人蛇同船再運26人闖關
恆春籍漁船「金順滿1號」前年9月搭載36名越南偷渡客在墾丁搶灘，偷渡客上岸後在墾丁流竄，幸多數遭海巡署查獲。
但人蛇集團隔年捲土重來，改雇用無前科的船長，未改船名，續用「金」船搭載26名越南偷渡客準備搶灘高雄，在高雄外海就被海巡署人員攔截，雄檢偵結後將，陳男等6人依違反入出國移民法起訴。
前年9月，人蛇集團雇用陳姓船長，駕駛「金順滿1號」漁船，前往中國接運36名越南籍偷渡客，準備趁夜從墾丁上岸，結果海巡收到情資後，到場準備攔截，在礁岩、防風林逮到多名偷渡客，由於當時正值全球疫情高峰，整個恆春半島形同「封島」，經警方、海巡擴大追捕，追回35人，但有1人不知去向。
當時陳姓船長供稱，是受到綽號「阿霖」男子委託，以20萬元報酬出海接駁偷渡客，屏東地方法院審理後，考量陳男無前科，犯後具有悔意，依入出國移民法判刑6個月，得易科罰金，緩刑3年，支付公庫15萬元，接受法治教育2場次。
結果搶灘失敗剛滿半年，人蛇集團捲土重來，雇用另名無前科的林姓船長、楊性船員，去年4月11日從屏東東港出海後，至台灣海峽搭載從大陸轉駁的25名越南偷渡客，準備從西部沿岸搶灘上岸。
但海巡人員早就接到情資，發現同一艘船因偷渡被查獲，又在隔年更換船長、船員出海，懷疑人蛇集團計畫重操舊業，因此根據線索在高雄外海攔截「金順滿1號」，當場將一船人押返回高雄港。
檢方偵辦時，循線查獲黃姓、施姓等人蛇集團成員，施男咬出陳姓男子為人蛇集團首謀，主導這起偷渡案件，林姓船長則坦承出海接駁偷渡客，只要載運1名偷渡客來台，船長能分紅2萬元、船員可分紅5千元。
陳男否認是人蛇集團主謀，但檢方根據集團成員的通聯記錄，加上「金」船陳姓船東證詞，認為陳以出借船隻當成「還債」理由，作為偷渡用漁船事證明確，全案偵結，依入出國移民法，將陳姓集團主謀、林姓船長等6人起訴。
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