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廟宇、企業回饋 台中兩消防分隊添救護車、救災摩托車

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市消防局第三大隊的烏日、車籠埔兩消防分隊，今分別獲得烏日的玉闕朝仁宮，以及太平區的春錫機械工業公司捐贈救災用摩托車和救護車等設備，不但造福鄉里，也為救災增添助力。

玉闕朝仁宮董事長林宏昭說，為了防疫避免群聚，董監事決定今年停辦紀念武財神渡台的「平安福宴」，並把經費捐做公益，捐贈烏日消防分隊救災摩托車1輛、繩索、無線電手持麥克風等，希望能拋磚引玉，讓打火弟兄能無後顧之憂。

消防局指出，大肚山許多路徑一般車輛無法到達，當火警發生時，指揮官需迅速掌握風向、地形及路況，此次捐贈的救災摩托車就可以克服地型，還有擴充式載物平台，除了載送人員，更可載送大量水帶等救災器材讓消防人員能有更好的移動能力。

烏日區長林崇懿、市議員吳瓊華、張家銨都前往觀禮，並肯定玉闕朝仁宮的義舉。烏日區農會總幹事張漢強也說，區農會也有意捐贈設備，做消防隊最佳後盾。

在市議員李麗華和德隆里長吳燕明引介下，太平區的手工具製造廠春錫機械工業公司，上午捐贈救護車一輛暨救護急救器材給車籠埔消防分隊，希望提升救護品質以嘉惠市民。

春錫機械負責人魏照說，太平車籠埔地區一帶地緣廣闊且位處於斷層帶，居民也多為年長者，緊急醫療資源的需求較大，因此決定捐贈救護車給車籠埔消防分隊。

捐贈的救護車車型是福斯T6.1，配有急救包、攜帶式三合一氧氣組、電動式擔架床、拋棄式喉頭罩組、自動體外電擊去顫器(AED)、心肺復甦墊板、各項生命徵象監測儀器等。

代表受贈的消防局長曾進財說，疫情期間受贈救護車，是對第一線緊急救護人員最暖心的支持，期盼能與民眾一起挺過艱難的抗疫時期。

在市議員李麗華（左立）和德隆里長吳燕明引介下，太平區的手工具製造廠春錫機械工業公司，上午捐贈救護車一輛暨救護急救器材給車籠埔消防分隊。圖／車籠埔消防分隊提供
在市議員李麗華（左立）和德隆里長吳燕明引介下，太平區的手工具製造廠春錫機械工業公司，上午捐贈救護車一輛暨救護急救器材給車籠埔消防分隊。圖／車籠埔消防分隊提供
台中市烏日區玉闕朝仁宮，上午捐贈烏日消防分隊救災摩托車1輛、繩索、無線電手持麥克風等。圖／烏日消防分隊提供
台中市烏日區玉闕朝仁宮，上午捐贈烏日消防分隊救災摩托車1輛、繩索、無線電手持麥克風等。圖／烏日消防分隊提供
台中市太平區春錫機械負責人魏照（左二）說，太平車籠埔地區一帶地緣廣闊且位處於斷層帶，居民也多為年長者，緊急醫療資源的需求較大，因此決定捐贈救護車給車籠埔消防分隊。圖／車籠埔消防分隊提供
台中市太平區春錫機械負責人魏照（左二）說，太平車籠埔地區一帶地緣廣闊且位處於斷層帶，居民也多為年長者，緊急醫療資源的需求較大，因此決定捐贈救護車給車籠埔消防分隊。圖／車籠埔消防分隊提供
台中市烏日區玉闕朝仁宮，上午捐贈烏日消防分隊救災摩托車1輛、繩索、無線電手持麥克風等。圖／烏日消防分隊提供
台中市烏日區玉闕朝仁宮，上午捐贈烏日消防分隊救災摩托車1輛、繩索、無線電手持麥克風等。圖／烏日消防分隊提供

救護車

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