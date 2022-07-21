影／蓮池潭風帆翻覆2死 陳其邁心痛遺憾

高雄蓮池潭昨午2點多發生風帆翻覆意外，9歲王姓學童不幸溺斃、失蹤蔡姓教練今晨尋獲遺體，市長陳其邁今天對此不幸案件感到心痛、遺憾，指昨夜第一時間下令，一定要找到人。至於去年公布的「還河於民」政策是否有所調整，他表示會進一步檢討。

陳其邁上午表示，昨天獲悉帆船翻覆意外，第一時間即請消防局及民間團體協助全力打撈，昨夜更下令一定要找到人，水利局配合洩降蓮池潭水位，今天凌晨已找到教練遺體。

陳表示，此事令人心痛遺憾，他責成市府各單位，要以此事件為訓，並檢討相關措施，既維護開放水域，也確保使用者的安全。