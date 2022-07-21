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小客車直衝國1后里施工區 2工人急閃逃過一劫

中央社／ 台中21日電

國道1號北上后里、三義路段，外側車道因施工放置警示三角錐，現場有2名工人搖旗警示，一輛自小客車卻直衝施工處，2名工人見狀及時閃避，逃過一劫，現場險象環生。

國道1號后里、三義北上路段，因外側車道施工，路段放置警示的三角錐，現場有2名搖旗工人警示，但一輛BMW自小客車行經此處卻直接衝向施工處，工人緊急閃躲一旁，自小客車最後緊急煞車。

國道警察第三公路警察大隊今天透過文字稿指出，國道1號北上155.8至154.7公里處后里至三義路段，20日外側車道封閉有施工，有自小客車直衝施工處。

國道警察隊表示，目前未接獲相關用路人報案，經檢視影像，此工程封閉外側車道，後方緩衝區甚短，可能是尚未布設完成，導致有民眾反應不及情形。

警方指出，若現場管制措施完善情況下，依據高速公路及快速公路交通管制規則規定，汽車行駛高速公路及快速公路在日間或夜間遇到道路施工時，應按布設的施工安全設施指示行駛；另依據道路交通管理處罰條例規定，未依施工的安全設施指示行駛之行為，若事證明確也可處罰新台幣3000元至6000元罰鍰。

國道

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