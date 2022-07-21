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6名台大生單車環島迷途爆胎 警備香蕉神救援

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

環島、攻頂玉山、泳渡日月潭被稱為台灣人一生應嘗試的三件事。6名熱血台大生趁暑假期間相約單車環島，未料經驗不足迷途在砂石車替代道路，暗夜報警求救。警方知悉6人飢餓疲倦，備足香蕉與礦泉水補充體力，修繕爆胎輪胎，在人民保母協助下入住旅館，迷途驚魂記將成為環島的深刻回憶。

暑假開始，不少人趁著年輕有體力挑戰單車環島之旅。就讀台灣大學鄭男等6人相約單車環島，靠著導航啟程，17日晚間9點多卻誤闖入台中市神岡區產業道路，一群男大生又餓又累，暗夜中不知所措報警求救。

豐原警分局神岡分駐所所長陳信宇、警員馬世恒到場了解，原來這群男大生才環島第二天就碰上難題，原想騎單車至西屯區逢甲商圈附近下訂旅店投宿，卻被手機導航到神岡區之產業道路上。

警方表示，該路段是砂石車的替代道路，偏僻且人煙稀少，加上男大生沒有環島經驗，乾糧準備不足，個個飢腸轆轆、精疲力竭，警方準備礦泉水及香蕉給男大生補充體力。

警方以警車護送回神岡分駐所稍作休息、整裝再出發，協調已打烊的旅店入住，讓熱血男大生的旅程得以延續。

6名大三生表示，他們為了把握青春，在没充分準備下，臨時決定挑戰騎單車環島，没想到遇上迷路及爆胎，更没想到會報警由警方協助聯繫車行補胎，相當感謝警方的協助，成了這趟旅程特別的回憶之一。

神岡所所長陳信宇表示，警察除了忙於加強安全維護工作外，員警在民眾遇到困難時，仍主動給予協助及關懷，讓民眾能順利解決困難，並呼籲民眾規劃旅遊行程，出門之前對使用之交通工具一定要事先檢查車輛狀況，多一分用心，少一分危險，出門平安又開心。

6名熱血台大生趁暑假期間相約單車環島，未料經驗不足迷途在砂石車替代道路，暗夜報警求救。圖／台中市警察局豐原分局提供
6名熱血台大生趁暑假期間相約單車環島，未料經驗不足迷途在砂石車替代道路，暗夜報警求救。圖／台中市警察局豐原分局提供
6名熱血台大生趁暑假期間相約單車環島，未料經驗不足迷途在砂石車替代道路，暗夜報警求救，神岡所警方協助修繕爆胎輪胎。圖／台中市警察局豐原分局提供
6名熱血台大生趁暑假期間相約單車環島，未料經驗不足迷途在砂石車替代道路，暗夜報警求救，神岡所警方協助修繕爆胎輪胎。圖／台中市警察局豐原分局提供
6名熱血台大生趁暑假期間相約單車環島，未料經驗不足迷途在砂石車替代道路，暗夜報警求救。圖／台中市警察局豐原分局提供
6名熱血台大生趁暑假期間相約單車環島，未料經驗不足迷途在砂石車替代道路，暗夜報警求救。圖／台中市警察局豐原分局提供

環島 單車 替代道路

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