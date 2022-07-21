快訊

日本好久不見！現在要注意哪些新制 網分享3點「和疫情前不同之處」

決戰百里侯／民進黨唯一的冷灶 新竹縣長找嘸人 凸顯2大困境

棒球／從報關員變奧運金牌戰主審 紀華文故事登WBSC官網

聽新聞
test
0:00 / 0:00

歹徒鎖定偏僻路段偷電纜線 台電：發現「TPC」請報警

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市善化區去年底發生電纜遭竊事件，嫌犯於新市區大社段818號前電線桿，持油壓剪竊取共約132公尺、約34公斤重之電纜線。台南市善化警分局長期調查，終於在今年4月舉證後由檢方起訴陳姓嫌疑犯。台電台南區處處長許墩貴今天至善化分局頒發線路失竊破案獎金6萬元，以示謝意。

許墩貴表示，此次纜線失竊地點大部分以偏僻路段、深山區域居多，為防制電纜失竊，台電頻繁拜訪各警察分局。自去年下半年起，發現失竊案件集中發生在深山區域，便積極拜訪歸仁、新化、善化分局等，適時向警方更新近期電纜失竊案件發生的時間、地點，也提供曾在該區域作案的前科犯資訊給警方比對偵查。

去年度電纜失竊長度共計5901公尺，損失金額逾12萬餘元，且電纜遭竊後，影響用戶用電權益，且復舊成本鉅大，造成台電重大損失。

台南區處指出，台電電纜的絞線中心股表面每8到12公分處就有標示「TPC」字樣，以凸顯台電線材獨特性，便於指認所見電纜是否為本公司之電纜線，可判斷是否為宵小竊取之不當贓物。

台電每月偕同市府經發局人員與警方至資源回收場宣導，避免廠商收購台電被竊之贓物。若民眾發現可疑電纜或竊取電纜之不當情事，請立即通報台電(撥打1911)或鄰近警察分局。

近日夏日炎熱、用電增加，台南區處呼籲民眾節能減碳、節約用電，建議民眾選購冷氣機EER(Energy Efficiency Ratio)值高者才比較省電，並建議最佳溫度設定在26至28度，若能搭配電風扇使用，可使室內冷空氣加速循環，不僅降低電力消耗，更可節省電費。

善化警分局查獲台電新市纜線失竊案，嫌犯起訴，台電台南區處頒發獎金感謝。圖／台電提供
善化警分局查獲台電新市纜線失竊案，嫌犯起訴，台電台南區處頒發獎金感謝。圖／台電提供
善化警分局查獲台電新市纜線失竊案，嫌犯起訴，台電台南區處頒發獎金感謝。圖／台電提供
善化警分局查獲台電新市纜線失竊案，嫌犯起訴，台電台南區處頒發獎金感謝。圖／台電提供

台電 台南 警察

延伸閱讀

電力不足 北市49台電動公車已掛牌卻不能上路

WSBL／選秀會佛光全壘打 王竫婷成狀元

新竹縣市今早逾4千戶停電 台電：樹枝碰到高壓絕緣礙子

吹冷氣「1動作」害壓縮機狂運轉！台電：很耗電 金母湯

相關新聞

國1南下五股路段5車追撞…國光客運6乘客受傷送醫 回堵8公里

今天上午7時12分，國道1號南向34.5公里五股路段，發生5車連環追撞意外，造成一輛國光客運車，車頭嚴重變形，駕駛一度卡...

蓮池潭2死相驗無明顯外傷 檢證實男童有穿簡易救生衣

高雄蓮池潭昨發生風帆翻覆意外，造成9歲王姓學童不幸溺斃、失蹤的蔡姓教練的遺體今天清晨也尋獲！檢警上午進行2死者相驗；橋頭...

連靜雯、何莎被詐走數千萬 如何「把關不被騙」：詐騙模式其實就3個

投資詐騙案層出不窮！「本土劇女神」連靜雯去年遇到網路愛情詐騙，外傳被騙3000萬元投資泰達幣；廣達集團創辦人林百里的妻子何莎也被閨蜜詐騙5000萬元，投資年息高達8.4%的境外基金。

蓮池潭帆船翻覆2溺斃今相驗 男童哥哥痛哭掩面哭泣

高雄蓮池潭昨天下午2時許發生風帆翻覆意外，造成9歲王姓學童不幸溺斃、失蹤的蔡姓教練今天清晨遺體也尋獲，檢警今天上午進行2...

坤輿流血衝突 警政署責令苗栗縣警局嚴正執法

苗栗縣造橋鄉坤輿事業廢棄物掩埋場全量試運轉，今天凌晨爆發自救會抗爭衝突， 造成8人受傷，縣長選舉各方人馬到場或聲明，一致...

地方反彈沉寂多時捲土重來 苗栗坤輿掩埋場爭議大事記

苗栗縣造橋鄉坤輿掩埋場案，業者早年取得同意設置文件，因地方反彈沉寂多時後，近年捲土重來，居民組自救會抗爭，衝突不斷，經提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。