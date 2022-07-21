歹徒鎖定偏僻路段偷電纜線 台電：發現「TPC」請報警

台南市善化區去年底發生電纜遭竊事件，嫌犯於新市區大社段818號前電線桿，持油壓剪竊取共約132公尺、約34公斤重之電纜線。台南市善化警分局長期調查，終於在今年4月舉證後由檢方起訴陳姓嫌疑犯。台電台南區處處長許墩貴今天至善化分局頒發線路失竊破案獎金6萬元，以示謝意。

許墩貴表示，此次纜線失竊地點大部分以偏僻路段、深山區域居多，為防制電纜失竊，台電頻繁拜訪各警察分局。自去年下半年起，發現失竊案件集中發生在深山區域，便積極拜訪歸仁、新化、善化分局等，適時向警方更新近期電纜失竊案件發生的時間、地點，也提供曾在該區域作案的前科犯資訊給警方比對偵查。

去年度電纜失竊長度共計5901公尺，損失金額逾12萬餘元，且電纜遭竊後，影響用戶用電權益，且復舊成本鉅大，造成台電重大損失。

台南區處指出，台電電纜的絞線中心股表面每8到12公分處就有標示「TPC」字樣，以凸顯台電線材獨特性，便於指認所見電纜是否為本公司之電纜線，可判斷是否為宵小竊取之不當贓物。

台電每月偕同市府經發局人員與警方至資源回收場宣導，避免廠商收購台電被竊之贓物。若民眾發現可疑電纜或竊取電纜之不當情事，請立即通報台電(撥打1911)或鄰近警察分局。