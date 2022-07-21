「漫遊者」號今抵達台東 失事幻象戰機有機會打撈上岸

空軍一架單座幻象2000戰機今年3月14日在台東知本外海失事沉入海中。空軍委外廠商的打撈作業船「SALVAGE ROVER」號，今抵達知本海域，預計傍晚開始水下作業，有機會將幻象戰機打撈上岸，做進一步相關後續調查。

軍方表示，由於這幾天東部氣候穩定，海象風浪平靜，有利於打撈作業，因此，廠商昨晚派出「SALVAGE ROVER」號前往失事地點，今天已經抵達，預計傍晚開始水下作業，若順利的話，很快就能將失事戰機打撈上岸。

飛官黃重凱駕駛單座幻象2000戰機於今年3月14日，疑機械問題在台東知本外海失事，黃跳傘獲救。軍方立即展開相關打撈作業，探測船在失事點方圓5浬處，接收到黑盒子發出的訊號，並已標定完成，深度約在350米深處。