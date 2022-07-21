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「漫遊者」號今抵達台東 失事幻象戰機有機會打撈上岸

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

空軍一架單座幻象2000戰機今年3月14日在台東知本外海失事沉入海中。空軍委外廠商的打撈作業船「SALVAGE ROVER」號，今抵達知本海域，預計傍晚開始水下作業，有機會將幻象戰機打撈上岸，做進一步相關後續調查。

軍方表示，由於這幾天東部氣候穩定，海象風浪平靜，有利於打撈作業，因此，廠商昨晚派出「SALVAGE ROVER」號前往失事地點，今天已經抵達，預計傍晚開始水下作業，若順利的話，很快就能將失事戰機打撈上岸。

飛官黃重凱駕駛單座幻象2000戰機於今年3月14日，疑機械問題在台東知本外海失事，黃跳傘獲救。軍方立即展開相關打撈作業，探測船在失事點方圓5浬處，接收到黑盒子發出的訊號，並已標定完成，深度約在350米深處。

不過，因受到海象不佳影響及委商招標無廠商願承包，使得打撈進度遲遲無進展，空軍日前完成打撈工程案完成招標，今天展開作業。據了解，這架失事幻象戰機有攜帶2枚短程魔法飛彈與2枚中程雲母飛彈，軍方急於打撈飛彈下落。

「SALVAGE ROVER」號今天已抵達台東幻象戰機失事海域，預計傍晚開始水下作業，若順利的話，很快就能將失事戰機打撈上岸。圖／擷取自全球船舶動態
「SALVAGE ROVER」號今天已抵達台東幻象戰機失事海域，預計傍晚開始水下作業，若順利的話，很快就能將失事戰機打撈上岸。圖／擷取自全球船舶動態
空軍一架單座幻象2000戰機今年3月14日在台東知本外海失事沉入海中。空軍委外廠商的打撈作業船「SALVAGE ROVER」號，今抵達知本海域，預計傍晚開始水下作業。記者尤聰光／攝影
空軍一架單座幻象2000戰機今年3月14日在台東知本外海失事沉入海中。空軍委外廠商的打撈作業船「SALVAGE ROVER」號，今抵達知本海域，預計傍晚開始水下作業。記者尤聰光／攝影

幻象戰機 空軍 飛彈

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