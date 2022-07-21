蓮池潭2死相驗無明顯外傷 檢證實男童有穿簡易救生衣

高雄蓮池潭昨發生風帆翻覆意外，造成9歲王姓學童不幸溺斃、失蹤的蔡姓教練的遺體今天清晨也尋獲！檢警上午進行2死者相驗；橋頭地檢署主任檢察官顏郁山表示，2人身上無明顯外傷，是否複驗待判定，顏並證實男童落水前有穿運動型救生衣，教練則未穿。

警方調查，就讀國小3年級的9歲王姓男童放暑假，由家長載到蓮池潭舊城國小碼頭，和擁有30多年的帆船經驗、同時也是中華民國帆船協會國家級教練的蔡姓男子（60歲）學習風帆。

昨天下午一點半，蔡男帶王童登船駕駛「雷射型帆船」，未料，1小時後在蓮池潭北極亭水域發生翻船意外，10多分鐘後約在左營孔廟岸邊施作堤岸的工人報案，指岸邊水域有人載浮載沉。

消防隊獲報出動救援，先以船艇救起已無生命跡象的王童，經送醫急救不治。蔡男遺體則在今天清晨近6點尋獲。

檢警今天上午進行死者遺體相驗，雙方家屬都到場，男童的父親會同檢警相驗兒子遺體後，難過地和母親及妻子、長子一家人相擁抱頭痛哭，場面令人鼻酸。

橋頭地檢署主任檢察官顏郁山在相驗完2名死者，受訪時表示，2人死者身上均無明顯外傷，只有急救的傷痕；對於外界質疑，具國家級風格資格教練的蔡男也溺斃，是否有慢性疾病？顏郁山指出，蔡姓教練是否有慢性疾病，今初驗尚無法得知，將視是否複驗再行判定。