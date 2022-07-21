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影／帥氣純種狼犬趴趴走 警無畏抱起送回家
帥氣狼犬出走！台中市丁男飼養一隻狼犬「ALA」，遲遲未歸，由於愛犬2歲5個月大，個性親人且是純種狼犬，飼主擔心遭竊報警。
警方巡邏發現狼犬在巷弄逛大街，為避免影響車流，警員鍾盛飛下車一把抱起重達30公斤的狼犬，順利通知飼主領回。
大雅警分局大雅派出所本周一接獲報案，55歲丁男稱家中2歲5個月大的狼犬「ALA」整天不見蹤影，由於ALA親人且是純種狼犬血統，擔心遭有心人士覬覦偷竊，希望警方協助尋找愛犬。
警方調閱監視器追查，發現ALA可能是一時貪玩跑出家門，前天請線上巡邏網繼續巡視大林路一帶，警車行經大林路182巷附近，員警鐘盛飛、林語喬突然發現前方有個黑影晃過，定睛一看是ALA悠悠哉哉地在車道中閒晃。
為避免往來車流影響安全，林語喬立即下車引導ALA離開車道，並用安全的包裝繩先將牠牽制住，再由鐘盛飛一手抱起重達30公斤的ALA，順利將牠帶回車內。後續警方通知丁男至所領回，ALA看到飼主瞬間卸下戒心，可愛的搖尾巴跟丁返家。
大雅派出所所長賴克溫表示，警察始終秉持著為民服務的精神，在能力與時間所及範圍內，總會盡力協助民眾，呼籲飼主帶毛小孩散步時使用牽繩，回家也要注意大門是否關妥，以免趁著主人不注意跑出去溜達。
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