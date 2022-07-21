精神狀況不穩、經濟有難獲警幫助 男子派出所下跪致謝

基隆市李姓男子受精神疾病所苦，疫情期間得到警方關懷，並通知社政單位協助就醫。他在出院後到派出所，一度激動到下跪向員警表達謝意。

基隆市警二分局今早表示，今年3月下旬爆發新冠肺炎本土疫情以來，和一路派出所警員執行數件協助就醫事件。

和一路所警員鄭旭翔、潘禹叡4月初處理年過半百李姓男子，因身體因素導致記憶衰退等問題，還會幻想莫須有的事情。李男因為未得到適當照護，加上疫情期間人際關係更為疏離，常常獨自在外遊蕩。

警方察覺李男可能因為寂寞，想吸引他人注意，所以故意四處喧嘩。員警除了陪他聊天安撫情緒，並通知社工協助轉送醫療機構就醫。得知李男生活困苦，也協助申請急難救助金。