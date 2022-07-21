男腹部刀傷血跡斑斑 恍惚行走機車道警即刻救援送醫

台北市1名40歲男子，日前全身血跡斑斑、神情恍惚，走在大度路機車道上，北投關渡派出所獲報到場安撫情緒，通報消防到場救護，原來男子上山切腹，但太疼痛作罷，肚皮留下10公分刀痕，最後經聯繫家屬，家屬感謝警方及時救命。

警方指出，7月18日14時獲報，大度路2至3段間有男子全身上下血跡斑斑，線上巡邏警員林柔君、曾柏諺到場，以巡邏車停在機車道旁，隔出安全空間，帶男子到路邊休息並安撫情緒，通報消防到場救治。

原來男子因去年公司倒閉後積欠債務生病，上午服藥後心情仍無好轉，竟帶著菜刀到榮總後山上切腹自殺，但因切腹過程劇烈疼痛不已作罷，肚皮留下10公分刀痕，獨自漫無目的走向關渡。

警方研判男子可能想輕生，先將人送醫後並聯繫家屬，當時家屬也發現男子不見蹤影積極尋找，得知尋獲消息後，感謝警方及時救命。

北投分局呼籲，自殺解決不了問題，卻留給家人無比悲痛。遇有精神狀況人需要協助，請撥打110，珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打安心專線：1925、生命線協談專線：1995及張老師專線：1980尋求協助。