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蓮池潭帆船翻覆2溺斃今相驗 男童哥哥痛哭掩面哭泣
高雄蓮池潭昨天下午2時許發生風帆翻覆意外，造成9歲王姓學童不幸溺斃、失蹤的蔡姓教練今天清晨遺體也尋獲，檢警今天上午進行2名死者遺體相驗；雙方家屬坐在等候室外兩旁低頭不語，男童的哥哥因不捨弟弟離去，手拿著香火不斷顫抖，不時掩面哭泣，令觀者忍不住鼻酸！
警方調查，就讀國小3年級的9歲王姓男童放暑假，由家長載到蓮池潭舊城國小碼頭，和擁有30多年的帆船經驗、同時也是中華民國帆船協會國家級教練的蔡姓男子（60歲）學習風帆。
昨天下午一點半，蔡男帶王童登船駕駛「雷射型帆船」，未料，1小時後在蓮池潭北極亭水域發生翻船意外，10多分鐘後約在左營孔廟岸邊施作堤岸的工人報案，指岸邊水域有人載浮載沉。
消防隊獲報出動救援，先以船艇救起已無生命跡象的王童，經送醫急救不治。消防隊出動潛水員及聲納設備搜救，但直到凌晨仍無所獲。
消防局為提升搜救效率，協調水利局開啟排水閘門降低水位，除派遣人員漏夜搜救外，凌晨4時又加派31車4艇52人，分別進行岸邊搜尋、救生艇救援及無人機低空飛行偵查。
今天上午5點53分，由無人機在蓮池潭東南側方位，距離事故地點不遠處發現溺水的蔡男位置，立即通知救生艇人員前往救援，將人救上岸後，確認已明顯死亡。
據了解，當時消防隊尋獲蔡男遺體時，蔡男身體俯臥在淺淺的水中，頭部朝下浸在泥底中。
檢警今天上午進行2名死者遺體相驗，男童父母、哥哥以及阿嬤以及蔡男的妻子及兒女到場，雙方未交談，分坐在等候室外，雙方家屬低頭不語，男童的阿嬤不時掩面哭泣，男童哥哥手拿著香，也不停啜泣，情景令人鼻酸。
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