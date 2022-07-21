假疫調真詐騙？身障人士近期頻接電話 社會局提醒防詐

台南市社會局指出，近期有不少身障朋友反應自己接到來電，對方自稱是疫調人員，表示要匯撥隔離防疫補助金並代為申請，要求身心障礙朋友依其指示提供金融機構帳號及身分證等個人資料，也有身障朋友收到帶有不明連結網址的簡訊，社會局提醒身障朋友提高警覺，有疑問可向165反詐騙專線查證，或洽詢台南市政府社會局身心障礙福利科電話06-2982585。

社會局身障福利科指出，疫情期間，正是詐騙集團趁虛而入、蠢蠢欲動的時機，近期接獲身障朋友反應，收到不明網址簡訊，不知如何求證，尤其聽語障朋友也因正確訊息取得管道較為薄弱而容易遭受詐騙，社會局提醒，疫調人員不會要求民眾提供金融機構帳號或身分證等重要文件，更不會要求民眾依指示操作ATM。

社會局提醒，身障朋友除了可向165反詐騙專線查證、或洽詢社會局身心障礙福利科，也可撥打社會局專線「0919-059-661」，由社工協助查證，或可諮詢本市立案身心障礙團體。目前正在拍攝防疫詐騙提醒的手語版，預計下周可以推出，讓身障朋友可以更了解詐騙手法。