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假疫調真詐騙？身障人士近期頻接電話 社會局提醒防詐

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市社會局指出，近期有不少身障朋友反應自己接到來電，對方自稱是疫調人員，表示要匯撥隔離防疫補助金並代為申請，要求身心障礙朋友依其指示提供金融機構帳號及身分證等個人資料，也有身障朋友收到帶有不明連結網址的簡訊，社會局提醒身障朋友提高警覺，有疑問可向165反詐騙專線查證，或洽詢台南市政府社會局身心障礙福利科電話06-2982585。

社會局身障福利科指出，疫情期間，正是詐騙集團趁虛而入、蠢蠢欲動的時機，近期接獲身障朋友反應，收到不明網址簡訊，不知如何求證，尤其聽語障朋友也因正確訊息取得管道較為薄弱而容易遭受詐騙，社會局提醒，疫調人員不會要求民眾提供金融機構帳號或身分證等重要文件，更不會要求民眾依指示操作ATM。

社會局提醒，身障朋友除了可向165反詐騙專線查證、或洽詢社會局身心障礙福利科，也可撥打社會局專線「0919-059-661」，由社工協助查證，或可諮詢本市立案身心障礙團體。目前正在拍攝防疫詐騙提醒的手語版，預計下周可以推出，讓身障朋友可以更了解詐騙手法。

身障福利科說，台南市約有上萬名聽障朋友，如收到不明訊息需釐清真偽，可透過Line通訊軟體搜尋ID：voiced加入台南市手語翻譯中心。該手語翻譯中心是由社會局委託社團法人台南市聲暉協進會辦理，除協助解決聽障朋友困難，並辦理手語翻譯服務與同步聽打服務，平時即可透過線上申請(https://www.voiced.org.tw/translation.html)、電話3123196、傳真3123197、簡訊0972-891-553及Line(ID：voiced )等多元方式預約服務，每周三下午、周五早上也有固定時段的視訊服務，社會局與聲暉協進會也協助對於臨時、緊急有疫情諮詢或看問診需求的聽語障者，可透過協進會協助連結社會局或診所進行線上即時手譯服務。

疫情期間相關防詐案件多，台 南市社會局提供身障朋友多元查證管道。圖／台南市社會局提供
疫情期間相關防詐案件多，台 南市社會局提供身障朋友多元查證管道。圖／台南市社會局提供

身障 詐騙集團 台南

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