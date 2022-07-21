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失聯移工躲查緝跳車逃百米 遭警壓制無辜喊「沒有跑」

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

越南籍33歲黃姓男移工被通報失聯逾半年，日前與友人雙載騎車外出，豈料遇巡邏員警盤查，黃男竟涉險跳車跑給警察追，所幸，有熱心民眾見狀，借車助警圍捕，才順利將人壓制逮捕；警詢後，移請移民署高雄市專勤隊續辦。

楠梓警分局楠梓派出所員警7月19日下午5時許執行巡邏勤務時，行經大社區交界的三民路與三中路口，發現一輛機車雙載騎士形跡可疑，便示意停車受檢，豈料騎士見狀不願配合加速駛離。

警方追逐的過程中，後座的乘客眼看快被追上，竟然涉險跳車拔腿狂奔，本以為竄進巷弄內，就能躲避查緝，卻仍在窄巷追逐數百米後，又跑回大街，路旁有熱心民眾見狀，隨即借機車讓員警繼續追捕，隨後順利逮人。

經查，跳車逃逸的男子為今年1月通報失聯的越籍移工黃男，遭逮後勉強用中文向員警說「沒有跑、沒有跑」；事後透過通譯得知，他逃逸期間，還想多打臨時工賺錢，才回到越南，未料，錢沒賺夠就遭逮。

警詢後，將黃男依違反入出國及移民法移請移民署高雄市專勤隊續辦；另警方呼籲，雇用外籍移工應隨時注意移工生活狀況，如發現外籍移工疑有逃逸樣態應主動配合並提供動態，如有違反，恐追究雇主相關責任。

越南籍33歲黃姓男移工被通報失聯逾半年，日前遭警逮捕。記者陳弘逸／翻攝
越南籍33歲黃姓男移工被通報失聯逾半年，日前遭警逮捕。記者陳弘逸／翻攝
越南籍33歲黃姓男移工被通報失聯逾半年，日前遭警逮捕。記者陳弘逸／翻攝
越南籍33歲黃姓男移工被通報失聯逾半年，日前遭警逮捕。記者陳弘逸／翻攝
越南籍33歲黃姓男移工被通報失聯逾半年，日前遇到巡邏員警，跳車逃跑。記者陳弘逸／翻攝
越南籍33歲黃姓男移工被通報失聯逾半年，日前遇到巡邏員警，跳車逃跑。記者陳弘逸／翻攝

移工 移民署 越南

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