失聯移工躲查緝跳車逃百米 遭警壓制無辜喊「沒有跑」

越南籍33歲黃姓男移工被通報失聯逾半年，日前與友人雙載騎車外出，豈料遇巡邏員警盤查，黃男竟涉險跳車跑給警察追，所幸，有熱心民眾見狀，借車助警圍捕，才順利將人壓制逮捕；警詢後，移請移民署高雄市專勤隊續辦。

楠梓警分局楠梓派出所員警7月19日下午5時許執行巡邏勤務時，行經大社區交界的三民路與三中路口，發現一輛機車雙載騎士形跡可疑，便示意停車受檢，豈料騎士見狀不願配合加速駛離。

警方追逐的過程中，後座的乘客眼看快被追上，竟然涉險跳車拔腿狂奔，本以為竄進巷弄內，就能躲避查緝，卻仍在窄巷追逐數百米後，又跑回大街，路旁有熱心民眾見狀，隨即借機車讓員警繼續追捕，隨後順利逮人。

經查，跳車逃逸的男子為今年1月通報失聯的越籍移工黃男，遭逮後勉強用中文向員警說「沒有跑、沒有跑」；事後透過通譯得知，他逃逸期間，還想多打臨時工賺錢，才回到越南，未料，錢沒賺夠就遭逮。