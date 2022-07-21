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坤輿案衝突逮捕2名現行犯 苗警：行政中立、強勢執法

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣造橋鄉坤輿事業廢棄物掩埋場全量試運轉，今天凌晨爆發衝突，自救會、坤輿及警方共8人受輕傷，警方逮捕逮捕坤輿2名現行犯，並開出載運廢棄物7輛大貨車違規停車罰單，警方強調行政中立、強勢執法。

坤輿今天、明天實施全量試運轉，苗栗縣警局規畫279名警力在現場，今天凌晨3點多載運廢棄物大貨車進場，與自救會爆發衝突，現場自救會6人、坤輿1人及1名員警受傷，分別送醫並無大礙。

警方說，現場逮捕坤輿噴灑辣椒及丟擲椅子2名現行犯，並帶回偵詢依現行犯移送偵辦，另針對其他不法分子蒐證調查後依法偵辦，現場指揮官竹南分局分局長廖修鴻將雙方人員隔離，以維護現場秩序及安全。

環保局人員稽查載運廢棄物大貨車，經檢視磅單地點在新北市，與環保局規定的造橋鄉不符，警方當場掣單告發違規停車7件，並強力執法，要求14輛貨車調頭駛離。

縣警察局局長陳武康表示，警察本於行政中立及依法行政立場，全力維護現場秩序及人員安全，對於違法脫序及蓄意滋事者，將依法蒐證嚴辦，公權力不容受到挑戰。

苗栗縣造橋鄉坤輿案今天凌晨衝突，警方逮捕逮捕2名現行犯，警方強調行政中立、強勢執法。圖／民眾提供
苗栗縣造橋鄉坤輿案今天凌晨衝突，警方逮捕逮捕2名現行犯，警方強調行政中立、強勢執法。圖／民眾提供

廢棄物 自救會

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