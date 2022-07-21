台南安平住宅火警延燒鄰房 屋主父子掛念愛犬順利獲救
台南安平府平路段透天厝今天上午傳出火警，消防局據報2樓有火煙冒出，屋內一對父子已逃出火場，該局調派大批人車灌救，父子擔心1樓車庫內愛犬受困，請求消防員協助，火勢延燒至鄰居陽台，還好火勢很快被控制，也順利救出其愛犬，台南市消防局指出，起火原因仍待調查。
消防局8時17分據報，消防人員隨後趕抵現場後，發現住宅2樓濃煙竄出，屋主父子二人已疏散至屋外，但為連棟式住宅，現場指揮官請求第二梯次支援，共出動二梯次人車到場，火勢於8時32分控制，很快被撲滅。
據調查，該火場在住宅2樓，延燒至隔壁鄰居陽台、冷氣機外殼，但因起火原因不明，且延燒至隔壁，屋主申請火場調查，釐清起火原因。至於屋主請求消防員協助愛犬脫困，最後也順利救出，令屋主鬆了一口氣。
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