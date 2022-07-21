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步入熊市給人代操穩賺？這次退休婦要砸250萬老本一搏

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市七旬王姓婦人已退休，近日接獲投資訊息，佯稱雖然近期各國股市下跌，步入熊市，但只要給投資團隊代操，即可「穩賺不賠」，還有高額獲利，王婦被講得心動，15日要把250萬元的老本，砸入歹徒提供的帳戶內，行員看到察覺，馬上啟動「警銀阻詐連線」，才沒讓王婦成為歹徒宰殺的羔羊。

第五警分局松竹所在15日接獲松竹路二段的新光銀行通報，王姓婦人（70歲）欲匯款250萬元，行員詢問婦人匯款用途後察覺有異，通知警方到場，警員連宇銓、張瑋軒到場了解，發覺為假投資的詐騙，立即向王女士說明這是常見的詐騙手段，並在警方花費一番功夫解說下才驚覺受騙。

經警方了解，詐騙集團先以投資訊息、誇大不實的獲利吸引王婦，聲稱可以代為炒股並保證獲利，要求王婦匯款到詐騙集團指定的金融帳號。

王婦信以為真，便前往銀行欲將自己退休金250萬元匯出，行員見匯款金額龐大，便詢問王女士匯款用途為何？受款人是否認識？對話中察覺有異，立即通知警方到場。

「那麼好賺，何必代操」警方分享，目前股市已進入熊市，投資要獲利不容易，不要聽信來路不明的網友的話術。

第五警分局長林沐弘表示，詐騙集團手法千變萬化，民眾常隨對方指示，利用臨櫃匯款方式將錢匯出，詐騙集團迅速將贓款多層轉出，民眾財損難以追回，市警局藉由加強與金融機構行員聯繫，啟動「警銀聯阻防詐」計畫，透過第一線的行員落實關懷提問，與警方共同打擊詐欺，保護民眾財產。

林沐弘說，這次銀行為民眾阻詐且金額相當高，也請副分局長張添勝、偵查隊長曾建富前往新光銀行感謝銀行協助警方阻詐，嘉許松安所同仁積極任事，即時搶救民眾財產。

台中市王姓婦人15日到新光銀行欲匯款250萬元到歹徒帳戶，行員即時阻詐，保住老本。圖／第五警分局提供
台中市王姓婦人15日到新光銀行欲匯款250萬元到歹徒帳戶，行員即時阻詐，保住老本。圖／第五警分局提供
台中市王姓婦人15日到新光銀行欲匯款250萬元到歹徒帳戶，行員即時阻詐，保住老本。圖／第五警分局提供
台中市王姓婦人15日到新光銀行欲匯款250萬元到歹徒帳戶，行員即時阻詐，保住老本。圖／第五警分局提供
台中市王姓婦人15日到新光銀行欲匯款250萬元到歹徒帳戶，行員即時阻詐，警方到場致謝。圖／第五警分局提供
台中市王姓婦人15日到新光銀行欲匯款250萬元到歹徒帳戶，行員即時阻詐，警方到場致謝。圖／第五警分局提供

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