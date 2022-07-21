快訊

重訊澄清無用？潤泰新、潤泰全跳空跌停 萬張委賣

脫褲男霸王硬上弓！ 女子在眾人圍觀下遭拖進男廁險被性侵

國一南下五股路段5車追撞回堵8公里 國光客運6乘客受傷送醫

發現女童意外受傷 白衣天使立馬救援

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

有名父親騎腳踏車載著7歲女兒於嘉義市區遊玩，小女孩不慎被腳踏車鍊條絞傷，附近牙醫診所2名護士看到，立馬穿著防護衣前來協助，消防局救護人員趕到現場發現白衣天使善行。

昨天晚上接近9時，嘉義市消防局接獲報案，市區垂楊與民生北路口有事故發生，現場有受傷民眾，派遣第二分隊救護車前往救援。

救護人員到達現場時發現有2名身著醫護隔離衣的人員，經詢問為旁邊的牙科診所護理人員，得知有幼童受傷後即刻發揮愛心前來協助包紮及安撫女童。

經詢問現場為從台中來嘉義玩的父親騎腳踏車載女童外出，騎行中女童不知何原因，腳接觸到腳踏車的絞鍊而受傷紅腫流血，父親報案並陪女童坐在人行道旁等待救援，救護人員立即上前傷者狀況，經評估傷勢為左腳踝有較大面積瘀青與2公分左右撕裂傷，傷者意識清楚，給予清洗傷口、包紮止血，傷者上車後送醫院醫治。

附近牙醫診所2名護理人員穿著防護衣協助包紮及安撫女童。記者李宗祐／翻攝
附近牙醫診所2名護理人員穿著防護衣協助包紮及安撫女童。記者李宗祐／翻攝

嘉義

延伸閱讀

台82線嘉義東西向快速路2輛轎車碰撞 2人受傷

桃園高鐵站前建案工人墜樓 桃勞檢處勒令高空作業停工

南投4種疫苗儲備充足 周五起50歲以上民眾可接種第四劑

機車騎士疑自摔連人帶車跌落排水溝 消防民眾合力救人

相關新聞

苗栗反坤輿物掩埋場抗爭 今晨爆衝突8人受傷送醫、劉政鴻被噴辣椒水

苗栗縣坤輿事業廢棄物掩埋場設置爭議，業者今年4月1日第三度提出試運轉計劃，苗栗縣政府6月14日核定試運轉許可，外傳業者今...

蓮池潭風帆意外 學童溺斃、教練失蹤

高雄市左營區蓮池潭昨天一艘風帆翻船，九歲王姓男童與六十歲蔡姓男教練雙雙落水，王童被救起送醫不治，身上沒救生衣，蔡下落不明...

國1南下五股路段5車追撞…國光客運6乘客受傷送醫 回堵8公里

今天上午7時12分，國道1號南向34.5公里五股路段，發生5車連環追撞意外，造成一輛國光客運車，車頭嚴重變形，駕駛一度卡...

苗栗坤輿掩埋場試運轉引爆衝突 議員批上百黑衣人暴力攻擊鄉親

坤輿事業廢棄物掩埋場業者今天凌晨進場試運轉時，與抗爭民眾引爆肢體衝突，苗栗縣議員曾玟學在臉書PO文痛批，衝突結束後環保局才宣...

「還河於民」蓮池潭風帆意外 學者揭關鍵解方

高雄市左營蓮池潭今天下午發生風帆翻船意外，王姓學童溺水不治，蔡姓教練失蹤待尋。由於發生意外的蓮池潭也屬市府「還河於民」政...

高雄轎車撞死烤肉攤商 肇事者身分竟是調查官

高雄曾姓男子日前騎車行經蓮潭路時欲左轉巷弄，當時有輛轎車閃避不及，擦撞曾男後又誤踩油門，導致車輛暴衝撞至廟前鐵柵欄，再撞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。