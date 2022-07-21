發現女童意外受傷 白衣天使立馬救援

有名父親騎腳踏車載著7歲女兒於嘉義市區遊玩，小女孩不慎被腳踏車鍊條絞傷，附近牙醫診所2名護士看到，立馬穿著防護衣前來協助，消防局救護人員趕到現場發現白衣天使善行。

昨天晚上接近9時，嘉義市消防局接獲報案，市區垂楊與民生北路口有事故發生，現場有受傷民眾，派遣第二分隊救護車前往救援。

救護人員到達現場時發現有2名身著醫護隔離衣的人員，經詢問為旁邊的牙科診所護理人員，得知有幼童受傷後即刻發揮愛心前來協助包紮及安撫女童。