發現女童意外受傷 白衣天使立馬救援
有名父親騎腳踏車載著7歲女兒於嘉義市區遊玩，小女孩不慎被腳踏車鍊條絞傷，附近牙醫診所2名護士看到，立馬穿著防護衣前來協助，消防局救護人員趕到現場發現白衣天使善行。
昨天晚上接近9時，嘉義市消防局接獲報案，市區垂楊與民生北路口有事故發生，現場有受傷民眾，派遣第二分隊救護車前往救援。
救護人員到達現場時發現有2名身著醫護隔離衣的人員，經詢問為旁邊的牙科診所護理人員，得知有幼童受傷後即刻發揮愛心前來協助包紮及安撫女童。
經詢問現場為從台中來嘉義玩的父親騎腳踏車載女童外出，騎行中女童不知何原因，腳接觸到腳踏車的絞鍊而受傷紅腫流血，父親報案並陪女童坐在人行道旁等待救援，救護人員立即上前傷者狀況，經評估傷勢為左腳踝有較大面積瘀青與2公分左右撕裂傷，傷者意識清楚，給予清洗傷口、包紮止血，傷者上車後送醫院醫治。
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