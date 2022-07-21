315萬買虛擬貨幣沒給錢 男遭嗆竟揪12人開槍砸車

新北市三重區黃姓男子，多次仲介劉男投資虛擬貨幣，日前男子再以315萬投資。豈料，劉男拿到虛擬貨幣錢卻沒匯給對方，黃男自覺受騙網路嗆駡「把劉找出來」，劉男不爽黃男網路嗆他，今天凌晨趁黃男慶生之際，找來11車12人對他開槍砸車，逞凶後眾煞駕車逃逸，目前警方正循線追緝眾煞到案。

據了解，黃姓男子（30歲）以抽成百分之5，仲介劉男（33歲）投資虛擬貨幣，並成功交易多次。日前劉男欲第6次投資虛擬貨幣，聯繫上黃男以315萬成交。豈料，劉男先拿到虛擬貨幣，但315萬卻沒依約匯給對方，害黃男遭賣方一頓斥罵要他負責。

黃男自覺遭騙，在網路對劉嗆聲「誓言找劉出來面對」日前劉男得知直斥黃男「關他屁事」不爽黃男透過網路嗆他，決定找機會教訓黃男一番。昨天（20日）深夜劉男得知，黃男受邀到新北市三重區龍濱路一家魚翅店慶生，於今天凌晨找來12人分乘11輛汽車來此尋仇。

只見眾煞到場下車，見黃男賓士車停在店門外，就持棍先朝車身猛砸，旋即轉往店內將店裡店外翻砸一通，隨後鳴開一槍，再鳥獸散逃離現場。案經轄區警獲報到場，但眾煞已開車逃逸，現場只留下滿地碎玻璃、一顆彈殼（經送檢為道具槍彈殼）及多支棍棒。