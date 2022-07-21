斗南農會50年歷史木製穀穗脫粒機 遭老鼠啃電線釀大火

雲林縣斗南鎮農會存放穀穗脫粒機一處廠房今凌晨3點19分意外起火，1、2樓都可見明顯火光，消防隊緊急出動斗南、大埤、公園、虎尾分隊及第一大隊等人車前往現場搶救，共出動消防車10輛、救護車2輛、消防人員25人，農會表示，應為老鼠啃咬老舊電線導致走火。

消防隊表示，當時大門深鎖，聯繫相關人員均無人接聽，破門進入後發現，RC建築物2樓全面燃燒，燃燒面積約有40平方公尺，已在4點5分時將火勢撲滅，現場無人受傷、受困。

斗南鎮農會米廠廠長張耀裕今早受訪表示，起火地點為農會存放穀穗脫粒機一處廠房，該台機器已有50多年歷史，是台灣少數僅存木構造的穀穗脫粒機，可說是一台老古董，也有規畫購置新機器取代，但沒想到卻先發生電線走火意外。