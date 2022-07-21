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台東今晨休旅車自撞火燒車 駕駛受傷送醫
台東市知本路今清晨發生一輛休旅車疑失控自撞燈桿及護欄起火的交通事故，警消據報前往救援，火勢20分鐘控制，車上27歲陳姓駕駛受傷送醫無生命危險，事故原因警方正調查釐清。
這起自撞火燒車意外發生在今天清晨4點20分左右，陳姓男子駕駛休旅車行經知本路一段151巷口轉彎處時，不明原因失控撞上號誌燈及護欄，車輛隨即開始冒出濃煙，並起火燃燒。
警消據報趕抵現場，整輛車已陷入火海，立即拉水線噴灑滅火，火勢很快在20分鐘內控制住，但整輛車早已燒成骨架，所幸車上陳姓駕駛第一時間已自行脫困，但右腳有撕裂傷，意識清醒。
陳男被送往馬偕醫院治療，警方到院進行酒測，酒測值超標，不過，陳否認酒駕，向警方表示有請代駕，但對事故原因三緘其口。由於事故現場無路口監視器，警方正調查釐清中。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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