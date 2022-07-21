影／蓮池潭風帆翻覆事件 失聯教練尋獲已無生命跡象

高雄市左營蓮池潭昨天發生風帆船翻覆事故，9歲王姓男童溺斃，蔡姓教練失聯。消防局漏夜搜尋，今晨近6點發現教練蹤影，但打撈上岸後已無生命跡象。

高雄市消防局表示，無人機今天清晨約5點53分在蓮池潭東南方、水域運動中心左前方發現水面有人影，搜救人員隨即搭橡皮艇前往，確認是遺體，打撈上岸後，家屬指認就是失聯的教練。

昨天下午1點半，蔡姓教練帶著王童登船駕駛「雷射型帆船」，一小時後在蓮池潭北極亭水域翻船，十多分鐘後約五百公尺外左營孔廟岸邊施作堤岸的工人報案，指岸邊水域有人載浮載沉。

消防隊以船艇救起王姓男童，已無生命跡象，送醫急救不治，但教練失聯。消防隊出動潛水員及聲納設備搜救，不排除蔡卡在潭底。

據監視器畫面顯示，風帆船翻落後，教練與王童雙雙落海，但不久疑有教練的身影攀上船艇，並徒手在水面撈抓，沒隔一分鐘教練又下水，之後不見，於今晨被打撈上岸，傳出憾事。 消防局人員徹夜打撈，不見蔡姓教練蹤影。記者劉學聖／攝影 國家級蔡姓教練遺體今晨尋獲。圖／高雄市消防局提供