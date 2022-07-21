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苗栗反坤輿物掩埋場抗爭 今晨爆衝突8人受傷送醫、劉政鴻被噴辣椒水
苗栗縣坤輿事業廢棄物掩埋場設置爭議，業者今年4月1日第三度提出試運轉計劃，苗栗縣政府6月14日核定試運轉許可，外傳業者今明兩天將「全量試運轉」，引發反坤輿自救會高度警戒，昨天即號召各界聲援堅決反抗到底，未料今天凌晨雙方即發生流血衝突，有8人受傷送醫，現場仍對峙中。
今天凌晨3點左右，業者大動作10輛遊覽車車隊準備進場，自救會成員得知消息立刻號召近百人到場阻止車輛進場，
警方也出動百名警力到場維護安全。由於自救會先前在掩埋場入口擺放大型水泥塊，阻止大車進入，業者先出動怪手要將這些水泥塊吊離，好讓車輛進入。
但自救會成員在柵欄外聚集抗議叫囂阻擋，雙方衝突一觸即發，塑膠椅互丟亂飛，還有辣椒水也亂噴，導致7位民眾受傷、1名警員手部紅腫均送醫，就連苗栗縣前縣長劉政鴻也被辣椒水噴到臉；他說，對方丟椅子、丟石塊，還噴辣椒水，「暴民也沒這樣」，他用了2瓶礦泉水沖洗眼睛，才感覺舒服一點。
警方表示，這起流血衝突事件，過程中雙方先叫囂互嗆、互丟椅子，接著廠方人員在柵欄內，對外噴辣椒水等不理性行為，現場維持秩序警力立即將雙方人馬隔離，不過因為有大型車輛要進場，抗議民眾不讓車輛進入也不願意離去，自救會更動員好幾百人陸續到坤輿掩埋場大門口聚集，天微亮聲援人員越來越多，雙方還在對峙當中。
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