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高雄轎車撞死烤肉攤商 肇事者身分竟是調查官

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

高雄曾姓男子日前騎車行經蓮潭路時欲左轉巷弄，當時有輛轎車閃避不及，擦撞曾男後又誤踩油門，導致車輛暴衝撞至廟前鐵柵欄，再撞及烤肉攤販，陳姓老闆送醫不治；據了解，肇事者身分是調查局雲林縣調查站黃姓調查官，因職業特殊，且無酒駕，警方處理時特別慎重，但黃男過失撞死烤肉攤老闆的消息，近日已在調查局內部傳開，其父親背景也成為討論話題。

據了解，黃男是調查班51期，結業後分發雲林縣調查站，他父親是前陸軍步兵學校副校長黃崑益，2009年扁政府執政期間，爆發國軍高階將領賣官傳聞，黃崑益當時跳出來爆料，指軍中會有買官情況，全是三軍統帥破壞制度，直指扁政府高層介入買官疑雲。

黃崑益當年的爆料替軍方投下震撼彈，前特偵組還剪報分案偵辦，並認為黃崑益退休將領「具有揭弊勇氣和軍人的風骨」，一度考慮約談他們作證；黃崑益結束軍旅生涯後，目前在嘉義縣慈雲寶塔擔任執行長。

這件死亡車禍發生在7月15日晚上7時許，當時曾男（21歲）騎車行經左營區蓮潭路，欲左轉蓮潭路151巷，駕駛轎車直行的黃男（37歲）閃避不及，先擦撞曾男機車，又不慎誤踩油門，車子往前衝撞廟方前的門口鐵柵欄，車子和柵欄又撞及廟前方空地的烤肉攤販。

意外造成正在烤肉的攤販黃姓員工（58歲）手部受傷，陳姓老闆（46歲）胸部和頭部重創，陳男送醫傷重不治；經檢方相驗，死因為創傷性休克及頭顱破裂，警方依過失致死罪將黃男函送地檢署偵辦，車禍肇責由警方鑑定調查中。

黃姓轎車駕駛為閃避左轉騎士，誤踩油門，車暴衝至蓮潭路廟前廣場的烤肉攤販，造成1死1傷，黃男坐車車頭凹陷毀損。 記者石秀華／翻攝
黃姓轎車駕駛為閃避左轉騎士，誤踩油門，車暴衝至蓮潭路廟前廣場的烤肉攤販，造成1死1傷，黃男坐車車頭凹陷毀損。 記者石秀華／翻攝
高雄曾姓機車騎士欲左轉蓮潭路，直行的黃姓轎車駕駛閃避後，誤踩油門，導致車暴衝撞廟前鐵柵欄及烤肉攤販，造成陳姓老闆傷重不治。記者石秀華／翻攝
高雄曾姓機車騎士欲左轉蓮潭路，直行的黃姓轎車駕駛閃避後，誤踩油門，導致車暴衝撞廟前鐵柵欄及烤肉攤販，造成陳姓老闆傷重不治。記者石秀華／翻攝

烤肉 雲林 車禍

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