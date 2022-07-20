落水帆船教練失蹤 警消人員徹夜搜尋

高雄市左營蓮池潭風景區今天發生一件落水意外，一名蔡姓教練帶著男童駕著風帆進行教學時，不料風帆船翻船，教練和學童都落水，男童尋獲送醫後宣告不治，蔡姓教練直到晚間都尚未發現失蹤待尋，搜救人員出動上百人徹夜搜救中，希望能出現奇蹟。

溺水的王姓學童是高雄市三民區某國小三年級學童，利用暑期，由家長載到高雄市蓮池潭舊城國小碼頭，由蔡姓教練採「1對1」教風帆課程，由於今天蓮池潭風勢很大，兩人上船後約1小時後風帆船翻船，但岸上沒人注意，直到有人發現時兩人已經在水面載浮載沉，立即打電話請求救援，消防隊動員到場，救起王姓學童，學童已無生命跡象，身上也沒有救生衣，最後醫院宣告不治，而失蹤的蔡姓教練警消人員從下午一直搜尋到深夜都沒有發現蹤跡，消防人員也搬來照明及潛水設備準備徹夜搜尋。