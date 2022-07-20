懷疑詐賭衝台中西屯透天厝理論 警快打逮32人送辦
台中市孫姓、林姓男子懷疑彭姓男子詐賭，本月2日聚集19人前往西屯區透天厝理論，而該處是一處賭場，雙方人馬引發肢體衝突，其中陳受有刀傷送醫，警方接獲報案，出動快打部隊到場，逮回現場32人，依賭博、恐嚇取財、傷害等罪送辦。
據查，孫姓（26歲）、林姓男子（21歲）因懷疑彭姓男子（34歲）詐賭，所以在2日夥同友人等19人，前往西屯區某透天厝的私人賭場，找彭等人談判，雙方一言不合大打出手。
第六警分局獲報後出動快打部隊到場，其中陳姓男子（27歲）受有刀傷送醫，經醫院包紮後無大礙，警方調查，現場有賭博情事，將涉案32人帶回派出所釐清，警詢後依恐嚇取財、傷害及賭博等罪嫌，移送台中地檢署偵辦，另賭客部分依照社會秩序維護法裁罰。
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