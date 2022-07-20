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影／喬賭債見對方人多落跑 男子摔車被圍毆押走丟包醫院

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
陳男逃逸時摔車跌得滿身傷，還能起身拔腿快跑。記者林昭彰／翻攝
陳男逃逸時摔車跌得滿身傷，還能起身拔腿快跑。記者林昭彰／翻攝

新北市20歲陳姓男子引介朋友參加網路賭局，日前卻被告知「你介紹的人賭輸85萬跑了」。陳男今天凌晨被要求協商賭債，騎機車到場發現對方人多，立刻調頭飆車逃離，半途摔車又被追到，慘遭圍毆強押上車，對方看他傷重送至醫院丟包。警方獲報只花2小時循線逮捕5名嫌犯。

據了解，經營網路賭局的20歲龔姓男子，今天凌晨0時許，約陳男到三重區疏洪東路某汽車旅館協商85萬賭債。陳男騎機車到達，發現對方來了5個人，迅速調頭逃跑，龔男等人隨即分乘3輛車追去。

陳男邊騎車邊打110倉促報案，僅僅頻喊「求救！」，沒多久便在五股區中興路二段摔車跌得滿身傷，還能拔腿快跑，追兵趕抵把他痛打一頓，強押上車開走，中途發現傷勢頗重，不想把事鬧大，便將陳男載到新莊區的衛福部台北醫院丟包。

警方回撥報案電話，但手機關機，靠定位查到發話地點，員警趕抵只找到機車倒在路旁，車內則有陳男的身分證件。調閱現場監視器發現3輛轎車追逐機車，立即依據車號通報攔截圍捕。

員警2小時內分別在五股、新莊、中和將3輛車全數攔下，逮捕龔姓（20歲）、吳姓（20歲）、陳姓（23歲）、胡姓（20歲）及楊姓（19歲）等5名男子到案，查扣球棒、棍棒、電擊槍、開山刀等證物。

稍後從醫院把陳男帶回調查，他的頭、手、大腿等處都有擦挫、撕裂傷，卻表示不願提告。警詢後將龔男等5嫌依妨害自由、妨害秩序等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

警方2個小時內，分別在五股、新莊、中和將3輛車全數攔下，逮捕5名嫌犯。記者林昭彰／翻攝
警方2個小時內，分別在五股、新莊、中和將3輛車全數攔下，逮捕5名嫌犯。記者林昭彰／翻攝
警方2個小時內，分別在五股、新莊、中和將3輛車全數攔下，逮捕5名嫌犯。記者林昭彰／翻攝
警方2個小時內，分別在五股、新莊、中和將3輛車全數攔下，逮捕5名嫌犯。記者林昭彰／翻攝
警方查扣球棒、棍棒、電擊槍、開山刀等證物。記者林昭彰／翻攝
警方查扣球棒、棍棒、電擊槍、開山刀等證物。記者林昭彰／翻攝

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