通緝犯臉書假房東台南真詐財 警扮遊客墾丁逮人
竊盜通緝中的黃男涉嫌以假房東真詐財，台南新營地區至少詐得3件4萬多元後人間蒸發，警方鎖定黃出現在墾丁，喬裝遊客將他逮捕依詐欺罪嫌送辦，檢警持續釐清是否有更多人受害。
據悉，36歲的黃嫌是台中人，長期在台南活動，涉及竊盜案件遭通緝中，黃上月間在臉書佯稱是房東，有房子要出租，有多人不察受騙交付「訂金」或「押金」，黃隨即手機關機自此人間蒸發，光新營地區至少有3件受害，被害人損失4萬多元，紛紛在臉書提醒。
新營警分局受理報案後，組成專案小組調查，經調閱多項資料分析，發現黃四處逃竄，平日以租賃交通工具代步，進一步鎖定落腳在屏東墾丁，幹員假扮遊客埋伏，前天趁隙逮捕黃嫌歸案，昨依據詐欺罪嫌移送南檢偵辦。
新營分局長斯儀仙提醒，對於網路相關訊息要有警覺；網站上若有低於市價甚多租屋物件時，避免急於支付訂(租)訂金，或在沒有確認屋主身分就直接匯錢出去，以免受騙。
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